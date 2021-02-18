現代教育前中文科補習天王蕭源，在兩屆中學文憑試（DSE）透過主考的兩名教師朋友及監考的妻子，偷步取得中國語文科說話及寫作試卷試題，然後於網上公開。四人經審訊後僅蕭妻脫罪，另三人串謀公職人員行為失當罪成，分別判監8至14個月。蕭源與其中一名考官今就定罪和刑罰提出上訴，力指主考員並非公職人員，即使他們洩密，最多只違反與考評局之間的合約。

上訴人包括原名蕭志勇的蕭源（43歲）及考評局前主考員張國權（44歲），分別被判入獄14個月及8個月，他們就串謀公職人員行為失當罪上訴。而脫罪後不獲發還訟費的蕭妻蔡怡（34歲）則就訟費命令上訴。至於另一涉案主考員吳宏樑（44歲）被判入獄5個月，緩刑兩年，並無提出上訴。

蕭源的代表大狀重提審前申請終止聆訊被拒一事，重申控方繞過6個月檢控時限，控以串謀不誠實使用電腦罪，其後在終審法院頒下判詞令此罪失去「萬能Key」效果後，便巧立名目，改控串謀公職人員行為失當罪，但其實控罪對指控蕭「洩密」完全「離題」，而且同案主考員並非公職人員，也不是考評局的代理人，指控最多只涉違反合約。

法官黃崇厚卻認為，本案未至於沒有法律基礎提控，而且「好多嘢係民事，同時都有刑事性質」。法官又謂，即使雙方無聘書或合約，作為主考官，不可能不知向外透露試題在客觀上是失職，情況與大學講師「畀貼士」學生是兩回事。

大狀指蕭源春風化雨 在教育上有所貢獻

大狀回應稱，考生在開考前便要到場，遲到便須考另一道試題，蕭源的做法只屬「綽頭」，吸納多些學生，實際上並不影響考試公平性。每年口試當日完成首節考試後，傳媒亦會追訪，試題很快便會「通天」，而且評分準則年年如是，全港教師或參加過主考會議的人員都能掌握；加上口試主要靠臨場發揮，變數太多，故評分準則實無奧秘之處。

至於刑期方面，大狀指蕭作為補習天王，雖屬商業性，但不應忽視他亦有春風化雨，在教育上也有所貢獻，論案件嚴重程度，現時14個月刑期實屬過高。

而代表張國權的大狀陳詞則指，控方指控張的失當行為是洩露試題，但張只知蕭會在當日堂上向學生解題並拍片，案中無證據指他知道蕭會立即將題目放上社交媒體。張作為口試主考員，並非公職人員。他負有的責任和權限，僅是在考試期間公平公正地評分，不能將考評局對社會的整體責任加諸其身上。

至於張被指涉及失當的行為，亦只是洩密，極其量只可說他違反與考評局簽訂的委聘合約或 《香港考試及評核局條例》中有關保密的條例。律政司明天將作回應。

【案件編號：HCMA112/20】

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