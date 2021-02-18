政權打壓港台已成不爭事實，早排該台原本有個節目叫《香港故事-香港病了》，訪問咗《十年．自焚者》導演周冠威，內容係講反修例運動，點知成個節目要押後至嚟緊周日播出，首集最終不單未能以周冠威做打頭陣，最新「打壓」港台招數係要求節目都要改名，個節目最新名叫做《香港故事-疫行者》。

港台回覆話，因為仍在正月期間，所以呢個節目易名為《香港故事-疫行者》，即係「香港病了」四粒字唔見咗，可能嫌「香港病了」唔吉利？港台網頁亦已更新；由於改名，連最初的宣傳片、Facebook宣傳都要一併刪走。

首集改訪問風水師

節目首集梗係冇咗《十年》導演之一周冠威啦，改以訪問風水命理師，由佢哋講述客人所關心嘅不再只係自身感情、健康或財富，而係考慮移居他方。另一位風水命理師就免費為犯咗官非的年輕人趨吉避凶，唔知節目改名，又會否令港台可以逃離被打壓嘅命運呢？

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