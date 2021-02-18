科興及德國BioNtech各100萬劑疫苗即將抵港，科興疫苗更會於下周五開始接種。據悉，政府現時的安排是市民預約接種疫苗時，會一次過預約接種兩劑疫苗的時間，而兩劑疫苗必須屬同一款，故即使首月用盡上述200萬劑疫苗，最多只有100萬人接種，而政府今日指5大優先群組有約240萬人。

各100萬劑科興及德國BioNtech分別於明日及下周抵港，據悉，因政府現時安排市民預約時，會一次過預約接種兩劑疫苗的時間，科興疫苗相信會相隔28日接種，而德國BioNtech會相隔最少21日接種。因要確保每名市民有兩劑同款疫苗接種，故需預留疫苗給市民接種第二劑，即科興及德國BioNtech疫苗各於約一個月內，最多只給予50萬人接種，共100萬人。

消息人士指，因每月都會有科興或德國BioNtech疫苗運抵港，若用盡所有疫苗，即每月約有100萬人可接種兩劑疫苗，直至6月開始有阿斯利康疫苗運抵港，而整個接種計劃相信要6至8個月才完成。即使科興疫苗的受歡迎程度不及另外兩款疫苗，但也有不少長者希望接種科興疫苗，而全港只有約650萬名合資格市民接種疫苗，故相信一定會有足夠疫苗供市民選擇及接種。

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