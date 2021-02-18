政府放寬食肆晚市堂食及部份處所重開首日，特首林鄭月娥於Facebook專頁發文，再次硬銷「安心出行」，聲言程式不構成私隱風險，對下載量逾100萬感到高興。林鄭又形容疫苗計劃是本港抗疫的新里程碑，將會接種明日抵港的科興疫苗。

林鄭於貼文稱，自己進入政府辦公大樓或探訪各類處所時，習慣使用「安心出行」記錄行程，提醒市民在政府放寬社交距離措施後勿放鬆警惕，並掃描「安心出行」二維碼。

她亦再次硬銷「安心出行」，稱政府多次重申程式不涉及市民做登記，出行紀錄只存放於手機，個人行蹤不會外洩，不構成私隱風險。她又指，截至昨晚程式下載量已超過100萬，為此感到高興，籲市民踴躍使用。

政府下午公佈武肺疫苗接種計劃詳情，科興疫苗將於明日運抵本港。林鄭形容疫苗計劃是本港抗疫的新里程碑，自己會按早前公開所述，接種首款抵港、被批准作緊急使用的疫苗，即科興疫苗。公務員事務局局長聶德權下午則於記者會上表示，司局長級官員同樣會接種首款抵港疫苗，詳情之後公佈。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！