流亡海外的前香港眾志羅冠聰、前民主黨立法會議員許智峯，於香港時間今早6時許出席加拿大國會公民及移民常務委員會的聽證會。羅反映港府管制港人自由的情況，例如推行電話實名制，許智峯則提到港府修訂《入境條例》的問題。

羅冠聰和許智峯都以視像形式出席有關的聽證會。羅發言時除提到北京打壓香港民主運動外，也指出港府管制港人自由，例如推行電話實名制，形容「香港正變成另一個普通大陸城市」此外，他反映有不少被捕抗爭者因帶罪在身，可能無法受惠於加拿大為港人移居當地的新途徑，希望加拿大確保這些人士受惠，同時亦要確保與中共或香港警方有密切關係人士，不能利用這些政策到加拿大，以保障加拿大安全。

許智峯則提到港府近日修訂《入境條例》，使保安局局長可賦權入境處處長，指示某運輸工具不可運載某人的問題，認為這可能導致港人於兩、三個月後無法離港。他亦提到加拿大為港人提供的工作簽證申請，可能使包括他在內較年長人不符資格，他亦希望加拿大用各種方法關注香港。

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