北京早前禁止BBC在中國境內落地，其後港台隨即決定停止轉播BBC兩個新聞節目。港台今報道稱，廣播處長梁家榮於內部會議上指決定由他作出，他沒受到來自政府方面壓力。他亦指，有關決定由國家廣電總局作出，適用於全國；決定與新聞編採無關。港台工會對梁的答覆表示遺憾及感不解，並質疑其決定有違《港台約章》精神。

港台報道，梁今早於一個內部會議上回應員工質詢時稱，停播BBC新聞節目的決定由他作出，他沒受到來自政府高層的壓力，亦稱有關決定與處理新聞編採無關。報道續稱，梁當時解釋國家廣電總局所作出的決定適用於全國；香港屬中國境內，港台亦是政府部門。

港台工會憂成壞先例 削公眾了解國際渠道

港台節目製作人員工會其後發聲明指，對梁以非公開方式向公眾解釋決定感到遺憾及不解。工會續表示，在一國兩制下，以往未見香港跟隨廣電局的決定，認為梁此舉「恐怕反應過度」，令人憂慮會成先例，客觀效果上亦令公眾減少了解國際資訊的渠道。

工會又稱，《港台約章》提及，港台須做到提供多元化和普及的節目，以敏銳的觸覺反映香港與世界的多元面貌；具體使命中亦提及須適時與持平地報道本地、國家及國際大事與議題，質疑梁是次決定有違《約章》精神。

國家廣電總局於大年初一（12日）宣佈，BBC世界新聞台涉華報道內容嚴重違反《廣播電視管理條例》、《境外衛星電視頻道落地管理辦法》規定，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益、破壞中國民族團結，不允許該台在中國境內落地，並不予受理其新一年度落地申請。外界普遍認為措施是反制該台早前曾報道中共於新疆設立「再教育營」並有系統地對當地婦女進行性侵。

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