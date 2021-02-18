本港人口繼2003年沙士一疫後，17年來首次再出現人口下跌。政府統計處公佈，2020年底本港人口臨時數字為747萬人，與2019年年底人口752萬人比較，減少46,500人，跌幅為0.6%。2003年本港人口減少13,300人，跌幅0.2%。

統計處指，2020年年底的人口下跌由自然減少（即死亡多於出生）及香港居民淨移出（即移出多於移入）組成。去年首次出現6,700人的自然減少，死亡人數為49,800人，出生人數為43,100人，死人多過新生兒。

同時去年的淨移出人數為39,800人，其中10,100人為單程證持有人移入，但其他香港居民淨移出達49,900人。

政府否認移民因素

政府發言人指，受武肺疫情和世界各地封關檢疫措施影響，令國際行程嚴重受阻，移入香港人數包括外傭、單程證持有人、來港讀書或工作人士大幅下降，其中去年單程證人士大減74%。疫情前已離港的港人或因疫情仍留外地，這些因素或導致去年錄得的淨移出。

政府否認移民是其中一個因素，稱「香港居民以工作和讀書等目的進出香港，在概念上與移民並不相同，香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高」。

翻查過往數據，單計香港居民移出，2019年有29,200人，2018年有20,400人，2017年有24,300人，對上一次有4萬多港人移出已是2012年和2011年。2020年有接近5萬人移離香港，是近十年新高。

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