政府要求市民及政府員工由3月1日起，進入政府大樓或辦公室前，必須使用「安心出行」掃二維碼或登記資料。《蘋果》接獲市民投訴，指灣仔警察總部自行提早使用令，今日（18日）進入時，不但被門口外判保安登記資料，更被要求下載及使用「安心出行」，否則不會獲放行，他批評雙重登記做法非常擾民，質疑警總職員「唔識、冇指示」。

政府下月起強制全港市民使用安心出行，《蘋果》獲悉，警方已指示人員由3月1日起，要求所有進入警署或警崗的政府職員及公眾人士，須使用「安心出行」登記，而「沒有智能電話」的人士，則可選擇提供個人資料，包括姓名、電話及進入時間。登記安排同時適用於受邀請到警署接受調查、送貨及維修的人士，而拒絕使用「安心出行」或提供資料者，將會被拒絕進入警署或警崗範圍。

「唔通叫佢叫一哥落嚟同我講咩？」

不過，讀者陳先生向《蘋果》反映，指今午到警總辦理文件時，未如以往可直接乘搭升降機到相關部門，與同場數人於門口被外判保安截停，要求出示身份證登記資料，並同時要求他「嘟」安心出行。陳先生指，當時已即時提出異議，惟該保安竟指「呢到一定要係咁，唔下載就唔入得」，形容自己最後「被屈服」，下載並使用安心出行後獲准進入警總，「咁冇理由同佢糾纏半個鐘，唔通叫佢叫一哥落嚟同我講咩？」

陳先生稱，該名外判保安多次強調要使用「安心出行」，惟強制令於下月才實行，質疑保安「唔知係唔識，定係冇指示」，又批評當時既要登記、又要用安心出行，對訪客而言非常擾民。他續指，因不相信現屆政府，加上軟件獲取權限過多，擔心會有私隱隱憂，故離開時已立即刪除安心出行，「香港仲係個自由社會，你夾得我一次咁一定係即刻刪」。

《蘋果》已向警方查詢事件，暫未獲回覆。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！