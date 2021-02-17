公務員宣誓限期進入最後倒數，有「黃絲」公務員過往參與社會運動，甚至自評「獨派」，面對政府的宣誓要求，內心掙扎不已。有因生計壓力而決定宣誓的公務員，與朋友戲稱自己變成「狗」，直言自己「無骨氣」。亦有黃絲公務員直言宣誓後會尋找灰色地帶行事，留任亦希望阻止更多藍絲加入公務員隊伍。

政府各部門在1月中下旬分別向轄下公務員發出效忠聲明，要求有關公務員在4周內，即最遲2月下旬前簽名交回；不少部門要求公務員在2月18日或之前交回聲明。公務員事務局局長聶德權曾稱拒簽宣誓聲明者，或會被終止試用期、引用行政命令解僱或勒令退休。

「低層員工」與朋友閒聊以「汪汪汪」回應自嘲

阿棋（化名）是名和理非，自評「細膽」的他2019年反送中時多數參與獲發不反對通知書的遊行集會，加入政府數年，自言是「低層員工」。同一個辦公室的同事幾乎全數也是「藍絲」，他上班時亦避談政治。直至政府要求公務員宣誓效忠，「一開頭我都有話佢哋（同事），喂好心你哋啦，簽乜鬼吖！」他自己亦認為「你叫我宣誓，忠心？忠佢老母咩！」

「一開頭入政府呢，就係諗住穩穩定定識個女仔，結婚生仔咁喺度一世㗎喇！」宣誓為看似可以安穩的生活投下震撼彈，內心不想宣誓，但想到生活，好像已別無選擇。「即係我覺得好似……簽咗同隻狗無分別㗎其實。」決定宣誓後，阿棋和朋友閒聊，會以「汪汪汪」回應，以示自己為生計而「做狗」，更多的心情，阿棋亦只能說：「唉我都唔知點講。」記者問，為現時這個政府做狗，值得嗎？阿棋亦只能回應一句：「你養我？」

「原來到頭嚟自己都係咁……好無骨氣」

公務員宣誓安排推出後，引來不少網民熱議，不少網民直指公務員為保薪高糧準的工作而留下。阿棋指，公務員薪金比私人市場高至少50%，隨着聶德權明言違者解僱，他最終亦決定簽署宣誓回條，令他向現實低頭的，是現時儲蓄未夠應付生計，更遑論離開公務員隊伍創業或移民。「即係講（辭職）就好簡單……有幾多個人真係做到？唔使生活？」身為和理非的他，亦在訪問中提及，「我好佩服嗰班勇武派，佢哋可以放棄所有嘢去做……係囉……」

由最初希望同事三思，到最終自己亦決定宣誓，「原來到頭嚟自己都係咁樣……即係覺得自己好無骨氣」。當然，不願宣誓而離職者一直是少數，「基本上全部公務員我都睇唔起，包括我自己」。面對此狀況，阿棋亦感到被動而無力，因即使全數公務員拒絕宣誓，影響力亦有限，「你唔做，大把人等住做」。

陳小姐：港人應考慮在夾縫中生存

另一個令阿棋擔憂的，是宣誓後會否被要求做些違心的事，包括協助一些執法部門作一些行動計劃，擔心如不服從指令，會因曾宣誓而被追究。不過另一名決定宣誓的「黃絲」公務員陳小姐（化名）就認為，「唔覺得需要同一個無道義可言嘅流氓政權有任何君子之約」，宣誓後是否遵守誓言，「係另一回事」。

陳小姐過往曾參與罷工，常在社交媒體分享文宣，也有在抗爭中任後勤支援；自評政治取態是「獨派」。加入政府時間不長，並非在紀律部隊部門工作，但仍未過試用期。得知政府要求公務員宣誓，不希望崗位被「藍絲」甚或「小粉紅」取代，「我第一下就覺得要簽……你望吓而家警隊！」所以即使留下來的條款或許較「辣」，但她認為港人亦要考慮在夾縫中生存，不能再如過往明刀明槍抗爭，只可在體制下低調求存。

陳小姐又以中國大陸非牟利團體（NGO）作例子，認為此類團體亦是尋找灰色地帶，去爭取希望爭取的事，「但佢哋仲生存到」。所以她希望與中國大陸的NGO一樣，在崗位上尋到灰色地帶，「有啲嘢可以當見唔到，謹守住我嘅道德同崗位」。陳小姐補充，「對我嚟講呢個唔係屈服，係用啲最貼地嘅方法去抵抗同生存」。

「呢件事好幼稚，道德綁架咗好多香港人」

對於有網民批評黃絲公務員宣誓是「食兩家茶禮」、「背叛手足」，陳小姐認為如果將問題簡單地二元化，「呢件事係好幼稚，道德綁架咗好多香港人」。她又以蘇聯解體後，不少曾經團結對抗極權而最終獨立的國家為例，認為抗爭之路相當漫長，「留低先可以追尋自己想要嘅嘢，最緊要係勿忘初衷」。

《蘋果》向公務員事務局查詢過去3個月公務員離職數字，及過去2年同期公務員離職數字。局方指2018年11月至2019年2月，以及2019年11月至2020年2月期間，公務員辭職總人數分別為398及514人。而2020年11月至2021年2月政府各部門的辭職人數，局方現時並未持有相關數據。

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