【本報訊】壹傳媒創辦人黎智英就國安法案件今日再次申請保釋前，於赤柱監獄被警方拘捕，指控他是「攬抄團隊」幕後負責人兼核心成員，串謀前私人助理和已流亡海外的「攬炒巴」劉祖迪等人，勾結外國勢力及協助12港人之一的李宇軒逃往台灣，包括要求外國制裁中國及香港，終止與香港引渡協議，停止向警方售武，以及牽涉前年眾籌全球登廣告。有大狀指，若國安法被告遭添加新指控，將增加保釋難度。

黎智英前晚於監獄再被捕，案件仍在調查。同案牽涉黎的前私人助理Mark Simon、劉祖迪、李宇軒及律師助理陳梓華，警方指四人和黎均為「Stand With Hong Kong」（即前「攬炒團隊」）核心成員，其中黎、Mark Simon和陳為幕後負責人，劉及李負責幕前。

被指串謀助李宇軒潛逃

警方對於六人違反國安法指控，主要根據攬抄團隊過去向外國採取甚麼行動，如團隊曾去信捷克、葡萄牙及愛爾蘭，要求捷克終止與港引渡協議。攬炒團隊亦公開譴責警暴，並於去年7月1日在其網站譴責港區國安法，要求英國立即制裁中國及香港，亦曾公開籲美、英及澳停止向港警出售武器。

攬炒團隊被指於網站發佈文章，要求15國停向港輸出武器，團隊亦建立國際網絡以實施國際制裁，如李宇軒曾積極接觸各國政治人物。

警方亦指控攬炒團隊設立眾籌計劃，將籌得資金轉移至Mark Simon在美國以「HK Project Trust」名義設立的戶口，涉及款項約1,400萬港元。根據資料，2019年8月「連登仔」與「我要攬炒」團隊發起眾籌，有2.2萬人參與共籌得逾180萬美元（約1,400萬港元），隨後在全球13國合共18份報章刊登關於反送中運動廣告。但黎在當中有何角色，至今警方未有交代。對於黎的指控仍流於籠統，他在團隊擔當甚麼角色，或具體作出任麼行為，仍未有披露。

其中陳梓華去年10月被捕，警方指當時攬炒團隊仍在運作，網站至今仍有營運。五人中除黎外，只有陳在港，首先被落案起訴兩罪，昨被押解到西九龍法院提堂。據知29歲的陳擁法律學位，有港英雙重國籍。

首罪指他違反國安法，串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，指控陳去年7月1日至今年2月15日間，與黎智英、Mark Simon、李宇軒、劉祖迪及其他人串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，實施制裁中國和香港、封鎖或者採取其他敵對行動。

第二控罪則指他違反刑事訴訟程序條例，串謀協助罪犯，指陳去年7月某日至8月23日間，與李、黎及其他人串謀，協助李潛逃往台灣。據知警方指陳和李去年8月12開始計劃讓李潛逃至台灣，陳於不同地區安排安全屋，讓李藏匿及避開警方監控，但李和另外11人出發往台灣中途被廣東海警局拘捕。

控方申押後查黎戶口

據知，陳及李均被指支持港獨，建議成立流亡政府，設立由以色列提供軍事訓練的軍隊，並推舉有多次抗爭經驗的李宇軒擔任軍隊領袖。

控方昨申請案件押後八星期，以供警方調查陳的手提電話及銀行轉賬紀錄，及調查其他串謀者的轉賬紀錄。辯方資深大律師祁志反對，透露陳的銀行戶口早在四個月前被涷結，警方理應有充足時間檢查。

控方指涉案裝置有五項，包括手提電話、手提電腦；銀行戶口方面包括黎智英、Mark Simon的滙豐銀行賬單及收據等。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德最終下令不准陳保釋，還柙至4月14日再訊。

大律師黃宇逸指，據終院最新判決，法院批出涉及國安法保釋時需作風險評估，如被告被加控罪名或有新指控，絕對是需要考慮因素之一，說服法官難度一定增加。