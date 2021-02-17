【本報訊】順利邨圓玄護養院暨長者日間護理中心一名護理員初步確診，該護理員在發燒後仍帶病上班四天，護理中心逾80名院友及員工，全部要隔離檢疫。而出現爆發的葵涌消防局多三名消防員及家屬染疫，該消防局被納入強制檢測名單。

4人染疫 葵涌消防局強檢

衞生防護中心昨公佈，初步確診的順利邨圓玄護養院暨長者日間護理中心護理員，居住秀茂坪邨秀程樓，2月12日起發燒，最後上班日為2月15日，其間曾與同事共膳。該護理中心分為三及四樓，患者主要照顧三樓院友。逾50名三樓院友及30位員工須檢疫，其餘院友及員工亦須檢測。

葵涌消防局一名53歲消防隊目帶病上班六天後確診，該消防局70多名消防人員列為密切接觸者須隔離檢疫。衞生防護中心表示，葵涌消防局昨有新增個案，除確診隊目的一名家人受感染，他的一名隊員也確診，另有一名消防員初步確診，累計四人染疫。另亦有部份消防員的家屬初步確診，暫未確定具體數目。多人感染相信與消防員工作關係密切，會共用更衣室及浴室等設施及一起用膳有關。由於已出現爆發，葵涌消防局會被納入疫廈名單，過去14天內曾在該消防局逗留逾兩小時的人，須強制檢測。

另外，醫管局日前公佈一名新確診的第10782號從印尼抵港28歲女子，早於2月2日已出院。衞生防護中心解釋，該輸入個案上月27日來港，檢測初步陽性，安排入院後卻連續兩次測試陰性，抗體亦陽性，所以獲准出院，近日防護中心翻查紀錄，再驗一次才確診，但病毒量已很低。該個案出院後入住酒店檢疫至今，未有走入社區。