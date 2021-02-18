去年1月反修例運動未完，一批黑衣抗爭者於農曆年廿八凌晨在天水圍天端路撃毀一組交通燈，警員到場時黑衣人四散，但其中一名16歲少女失足倒地，最後被捕。少女今承認串謀損毀財產罪，裁判官水佳麗訓斥被告謂：「打爛啲嘢，成就咗乜嘢？」水官押後至下月2日判刑，先索取感化及社會服務令報告，其間批准被告保釋。

現年17歲的黎姓被告承認於去年1月22日在天水圍天端路串謀其他人損毀一支交通燈。控方一度要求被告獨力賠償逾1.5萬元維修費，惟後來卻指警方沒有要求賠償，最終沒有作出賠償申請。

辯方求情時透露，被告成長並不一帆風順，過去曾經歷情緒困擾，令成績一落千丈。律師形容被告本性不壞，當時是受社會事件及身邊人影響，一時衝動犯案，只是一次性事件，現已坦白認罪，對事件後悔。辯方又指被告當日只是負責把風，希望法庭先索取社會服務令報告始作判刑。

水官訓斥被告未有考慮事件後果而參與破壞，指「最後搞到自己」，又叫被告「以後人哋講咩嘢，要擘大眼諗清楚先做，唔好話人哋講咩你就做咩……否則好似宜家咁後悔莫及」。水官特別強調「我唔係講社會事件」，又反問被告「打爛啲嘢，成就咗乜嘢？」

水官聽畢求情後，指唯一接納被告曾受情緒問題困擾，下令先索取感化及社會服務令報告如判刑。

【案件編號：TMCC2313/20】

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