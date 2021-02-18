壹傳媒創辦人黎智英去年12月被控勾結外國勢力，先在裁判法院被下令還柙，後獲高等法院批准以嚴苛條件保釋，惟保釋於月初被終審法院撤銷。黎今重新向高院申請保釋，由國安法指定法官彭寶琴處理。申請前夕，黎在赤柱監獄再次被警方拘捕，指控他是國際游說團體「攬炒團隊」幕後負責人兼核心成員，另涉協助12港人之一的李宇軒逃往台灣，預料會是法庭考慮的新資料。

黎智英由三名懲教員押解踏入被告欄後，與旁聽席上十數位親友互相揮手致意。其律師團隊繼續由兩名資深大律師黃繼明和黃佩琪率領，控方依舊由高級助理刑事檢控專員周天行代表。

法官彭寶琴表示，為保障被告利益，故維持報道限制，即傳媒不得報道保釋申請的內容，僅可報道申請結果。

黎智英原本獲另一高院國安法指定法官李運騰批准保釋，律政司上訴，終院裁定李運騰錯誤詮釋國安法第42條的保釋門檻。今日的保釋申請換人處理。李運騰今在高院繼續審理一宗販毒案。

黎因勾結外國勢力控罪而遭還柙，被指發表言論要求外國制裁中國或香港。他早前獲准以1,000萬元保釋外出，但須遵守不離開住所、不受訪、不發表文章、不使用社交媒體發言等嚴苛條件。

如果黎今日重新申請保釋失敗，除非出現能說服法庭重新考慮的新情況，否則至少須還柙到4月16日待其案件在西九龍法院再提堂。

【案件編號：HCCP727、738/20】

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