【本報訊】國產科興疫苗前晚獲政府疫苗顧問專家委員推薦緊急使用後，科興即不待政府完成整個批准程序，偷步將首批100萬針劑疫苗付運，預計明殺入港，意味疫苗接種計劃或提早本月底開始。立法會前議員尹兆堅斥政府不斷為科興疫苗降低標準「開綠燈」，只求盡快使用並「搶頭啖湯」，予人「霸王硬上弓」之感，將進一步減低公眾接種疫苗的意欲。

食物及衞生局局長徐德義昨在疫情記者會上稱，批准科興疫苗緊急使用的程序仍在進行中，將適時公佈，即食衞局仍未批准使用，但科興生物回覆本報時稱，已率先將首批100萬針疫苗付運，料明日抵港，意味局長必須在明日或之前批准使用，否則該批疫苗不能順利入境。

張建宗將率隊機場迎接

雖然林鄭政府尚未行使橡皮圖章的角色，批准科興疫苗緊急使用，但據悉政府已安排由政務司長張建宗率領其他局長，明日拉大隊到機場迎接祖國疫苗到港，科興今日將舉行記者會交代安排。如100萬劑科興疫苗明日到港，則會較上月25日已獲准緊急使用的德國BioNtech疫苗下周抵港更快。疫苗抵港後需時四至五日準備時間，才會正式開打，科興疫苗或可趕及本月底前開始接種。

據悉，衞生防護中心轄下科學委員會本月25日將開會討論科興適用於哪些群組接種，科興或需因此延至本月25日後才開展接種計劃。而若德國BioNtech疫苗趕及下周初抵港，亦有機會本月底開始接種，否則便需押後至3月初開打，即兩款疫苗或同時供市民選擇。

仁安醫院將營運大埔墟體育館的社區接種中心，其中一名團隊當值主管、醫院護士訓練學校校長袁偉傑表示，政府未交代若科興及BioNTech疫苗均可接種時，各間中心會負責哪款疫苗，「一切都係等政府指示同安排，就算噚（前）日簡介會，都冇提過話我哋中心一定係打BioNTech」，中心運作日期亦未落實。對於有指到接種中心的人士均須掃描「安心出行」二維碼，袁稱不清楚，政府亦沒有交代。

接種紀錄上載至醫健通

具體流程方面，袁偉傑透露，接種者預約時間到中心確認資料後，會獲發指定疫苗的單張，再到注射區打針。接種紀錄會上載至醫健通，接種者會獲發一張A4紙大小的證明書，列明接種疫苗種類及下一針的接種日期等，接種者須留在觀察區等候，由醫護人員監察有否過敏反應。常見副作用如針口發紅發熱和肌肉腫脹等，一般會在30分鐘內出現。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀擔心，雖然政府表明疫苗接種屬自願性質，但社會對醫護人員、教師、安老員從業員等行業有道德期望，希望他們是首批接種者，但若科興疫苗率先供港，醫護人員變相要「半強迫」接種，希望醫管局尊重醫護人員意願，不要強制接種疫苗的時間。

科興疫苗未獲批使用，100萬疫苗即「壓境」，立法會前議員尹兆堅指，政府不斷為科興疫苗降低標準「開綠燈」，令人有「盡快上市」的印象，加上科興疫苗效用相對低，公眾更會感到不信任，斥指政府幫科興「搶頭啖湯」，有「霸王硬上弓」之感，反會減低公眾注射意欲。