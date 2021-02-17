【武肺第四波】

【本報訊】政府宣佈今日起恢復晚市堂食，每枱人數可增至四人，但「交換條件」是食客必須掃描「安心出行」二維碼或登記姓名、電話、到訪日期和時間。新規定存出賣私隱之嫌，有黃店企硬寧放棄堂食甚至外賣生意，更憂慮會「畀人特別招呼」，被「假客」刻意留假資料設局陷害，欷歔道「當大家都習慣呢件事……但我唔想慣呀」。

食衞局局長陳肇始日前表示，食肆若恢復晚市堂食，食客必須使用「安心出行」或登記個人資料，員工須每14天檢測，違規食肆負責人要負刑責。車仔麵黃店「壹碗壹碟」宣佈繼續暫停兩間分店堂食，負責人Teddy強調絕不讓顧客踏入店內半步，只在店門以外地方經營外賣生意，避開「進入處所就要留名」的做法。

憂「畀人特別招呼」

Teddy批評當局提出登記食客資料讓飲食界恢復晚市的做法，「咁係折衷地去妥協呢件事，（我唔認為）登記咗，疫症或者確診會少咗」。他認為，一旦留下顧客個人資料，隨時需要交當局查閱，無疑是對私隱重大威脅。Teddy透露，有熟客表明不介意登記姓名電話，但「如果我哋唔使你去做呢樣嘢，你哋都食到，我哋都可以勉強生存到。我情願用部份生意額，去換取大家仲有選擇嘅自由」。

他明言作為黃店，隨時「畀人特別招呼」，憂有不明人士刻意登記假資料，作為當局檢控理由；又指自去年12月起當局強行要求全港食肆張貼安心碼，其餐廳已自閹全日堂食，只做外賣，生意蒸發一半。為令客人可安心透過電腦下單， 已花心血設立網上訂購系統，讓客人在家落定付款到店取餐，令接觸時間縮短至僅三、四秒。但隨着食肆堂食限制放寬，預料港人連月來「外賣疲勞」下，會選擇出外晚膳，生意或會因此下滑。

另一黃店日式居酒屋「燒房焗」亦宣佈，今日起不做堂食也不做外賣，只出售急凍包裝食品。東主Bowie表明反對使用「安心出行」和登記個人資料，強調不是逃避，而是身體力行向威權的無理表態，欷歔嘆「話就話（堂食）六點後要做，但過咗一星期就會全日都要做，之後搭小巴、巴士、地鐵，去街市，全部都要做呢件事。當大家都習慣咗要做呢件事……但我唔想慣呀」。新規定亦要求員工兩周一檢，群組聚集容易引起風險，「如果要我身邊同事去冒呢個險又有冇必要呢？」

居酒屋改賣急凍食品

Bowie指居酒屋生意依靠食客杯接杯叫酒，近期周末午市生意日均賺不足1,000元，即使恢復晚市堂食至晚上10時也無補於事，「（客人）7點鐘收工嚟到，都已經要趕頭趕命食幾串嘢，都唔知開唔開支酒好。你就當我燒嘢食好Q慢嘅，你要趕頭趕命咁食，但我又唔可以趕頭趕命咁燒，咁樣大家都唔開心」。

由於居酒屋不適合做外賣，Bowie表示索性轉做零售，只賣急凍餸包和酒，確保食物質素。