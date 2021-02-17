【本報訊】車行依賴排隊黨即場在驗車中心輪候取籌，緣於運輸署預約系統經常擠塞甚至癱瘓，業內人士踢爆，有人疑以電腦程式預先輸入資料，搶奪網上「正常期」名額；另一邊廂再派人在驗車中心外，排隊搶奪快期和特別期名額，營造一籌難求，順勢抬高排隊價。

業界轟運輸署透明度低

檢驗進口水貨車與一般車輛不同，進口水貨車抵港後，須於土瓜灣驗車中心排期驗車方能申請出牌。運輸署2019年中推出網上排期預約驗車服務，每周提供約100個驗車期，但疫情下暫停現場排期預約，網上排期名額增至每星期150個，巿民可於每周首個工作天早上9時登入「一站通」排期，可是系統經常在關鍵時間「死機」。

水貨車進口商霍先生（圖）直言，已習慣逢周一的工作天早上9時登入「一站通」搶籌，惟總是空手而回。記者曾在早上9點前登入測試，發現網絡極不順暢，出現「無法連上這個網站」字句和「重新載入」按鈕。直至系統回復正常，系統已顯示「沒有任何時段」。

香港資訊科技會長方保僑認為，用電腦程式「搶籌」並非新鮮事，建議運輸署網上排期驗車系統設立實名制及限額，限制每間車行可取的籌數。

香港汽車進出口商會會長羅少雄指疫情下，大量水貨車輛進口申請個案堆積如山，但署方從未有交代每星期驗車中心實際籌號數量，透明度低，「如果知道放幾多（籌號）同幾時放，咁啲人就唔使咁淒涼喺度等啦」。又指不少進口水貨車落地遙遙無期，早已引起車主及業界不滿，促請署方改善。