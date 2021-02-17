【本報訊】民建聯周浩鼎昨在立法會質疑法院旁聽市民穿黑衫，旨在向法官施壓，要求部門阻止相關行為。司法機構昨午公佈黎智英保釋案，今日聆訊舉行的法庭不預留公眾席，與訟雙方及傳媒代表入場後，座位有剩公眾才可旁聽。有律師擔心旁聽安排收縮，日後或全面禁止公眾旁聽國安案。

終院早前定出國安法案件保釋門檻，黎智英律師團隊再向高院申請保釋，案件由指定法官彭寶琴處理。司法機構昨公佈公眾席特別安排，限制旁聽名額108人，旁聽座位及企位僅設於五樓及三樓大堂，審理案件的第七庭將不設公眾席旁聽，僅預留16個座位給記者。

律師憂日後禁旁聽國安案

司法機構亦一改派發入場籌號安排，以「旁聽手帶」取代，並強調手帶不得轉讓，新安排目的是確保有序及公平，防止插隊或代人排隊。黎智英案上次於終院聆訊時，有南亞裔疑似「排隊黨」取籌後沒旁聽。

有律師指即使讓記者入庭，亦不能取締公眾人士權利，擔心日後司法機構仿效內地法庭禁旁聽國安案，只准公眾觀看「直播」影像。若以保安理由限制公眾入庭，根本難成理由，因所有進入高院大樓的市民必須經過安全檢查。

民建聯周浩鼎昨出席立法會人事編制小組會議時向司法機構開火，質疑不少黑衫人士旁聽「黑暴」案件，「都唔知係咪無形想向法官施壓」，要求司法機構交代會否採取果斷措施，阻止有關情況發生。至於司法機構是否配合周浩鼎倡議，司法機構指案件預期與訟各方及傳媒代表人數眾多，預留法庭延伸部份讓較多公眾旁聽。若有剩餘座位，公眾人士可如常旁聽。