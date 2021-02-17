當大家在排隊參加由政府外判給承辦商進行的病毒檢測時，你有擔心過你的樣本會被怎樣利用嗎？有人說擔心DNA被偷取，所以拒絕參加全民病毒檢測。 雖然現時沒有證據證明參與者的DNA被盜取，但參加社區檢測的人，他們的樣本已經靜靜地被其中一間公司用作比對該公司在市場上推出的快速抗原測試產品的成效。

據報道，相達生物科技去年在社區檢測點同時進行核酸和快速抗原測試，然後收集數據，聲稱快速抗原測試準確度達九成，更將快速抗原測試套裝在市面上銷售。但接受相關公司病毒檢測的人士並沒有獲告知，也有市民表示如果事前知情，不願意提供數據，會改到其他檢測站。事件足以證明在陳肇始管治下的食物及衞生局怎樣禮崩樂壞，與部份私人機構所做所為涉嫌官商勾結，進行不道德的交易。

相關公司在整件事件的做法，基本上和進行一個臨床研究無異。雖然快速抗原測試屬於獲得歐盟認證產品，但每間公司的出品也會有出入，如果需要確定相關公司的出品準繩度高低，首先需要進行臨床研究，與黃金標準作出比對。相關臨床研究基本上有兩大要求，一是醫學研究倫理委員會的批准，二是病人簽署知情同意書。

而且，所有研究不論是前瞻性或是回顧性，醫學研究倫理委員會批准後，會要求定時提交中期研究報告直至完成。所謂前瞻性研究，就像今次相達生物的研究，由零開始找來參與者參加研究計劃。回顧性研究就是找回一些之前已經得病人士分析他們的數據。這些都是進行臨床研究的最基本要求。如果只是在進行的場地掛起橫額是絕對不足夠，亦恐怕難以得到任何一個醫學研究倫理委員會的批准。

政府破壞臨床研究道德倫理

請問，安排所有檢測人士進行額外快速抗原測試的相達生物科技作出相關安排之前，是否得到了醫管局或兩間大學的醫學研究倫理委員會批准？所有參加人士是否獲研究員清楚解釋程序，並且簽署知情同意書？就算相達生物表示相關報告不打算在醫學期刊刊登，但相關研究未達兩大基本要求，便違反了所有臨床研究的道德倫理，不但不能夠繼續進行，相關機構更需要負上全責，得出來的研究數據既不可以在醫學期刊刊登，也不可以在任何途徑交代。至於負責社區檢測計劃的食物及衞生局責無旁貸，食衞局局長陳肇始曾是大學教授，不可能不知道這些臨床研究的基本要求。

今次事件凸顯整個政府是怎樣破壞所有臨床研究應有的道德及倫理要求。面對相關事件，政府竟然沒有人譴責，亦沒有立即終止相關企業的社區檢測合約，選擇隻眼開隻眼閉。一個大學前教授竟然可以容許商業機構破壞所有臨床研究的最基本倫理要求，更容許相關企業高調地公佈一個由不合法手段取得的研究結果，究竟政府還在和其他企業做幾多不道德的交易？我們的公帑有幾多被倒落鹹水海，我們的私隱有幾多被偷取，我們會知道這些結果嗎？

公立醫院前線醫生