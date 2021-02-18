今年的北京3月，格外寒風陣陣，盛傳屆時召開的全國兩會，或就香港的政制命途再落刀。有建制中人指，選委會中的117個區議會界別議席篤定消失，由全國政協委員補上的機會高唱入雲；至於立法會選舉，據知能代表幾十萬民意、曾蔭權特首年代誕生的「超級區議會」5個議席勢「壽終正寢」，而押後至今年9月舉行的立法會選舉極有機會再被政府借疫情推遲，但選舉委員會選舉料如期12月舉行，待欽點特首順利誕生，立選才重見天日。

早在去年底已有消息傳出，人大常委會將討論「整頓」香港各級選舉，包括DQ民主派區議員、取消立會「超區」5席，以及將117個原由區議員互選產生的選委議席改由政協委員坐擁。據知上述安排幾乎「大局已定」，路透社上月亦曾引述北京消息指，北京欲整頓香港選舉制度、「一勞永逸」解決民主派，不排除再押後選舉；隨着北京兩會召開時間越近、有關會再推遲立選的消息越傳越烈。

「素人」登場 盡吸「反抗票」 建制派或再大敗

有建制中人指，3月公佈公職人員宣誓修例後，來屆立會選舉勢將DQ不少民主派，不能忽視的是屆時會有大量「素人」登場，在「投抗議票」情緒下，建制派於直選或重演2019年區選敗仗，而立選形勢牽繫之後的選委會選舉，有指政府料再押後原定9月的立法會選舉，但選委會如期12月舉行，排拒民主派下的選委會，還有風險可言？

至於政府「枱面」的理由，不外乎疫情疫情再疫情，尤其接種疫苗也需時；那選委會為何又能如期？小圈子的1,200人「選民基礎」，自能被政府「自圓其說」，事實上疫情下的限聚政策，已凸顯政府根本不介意為政治目的，自相矛盾。

曾在煲呔年代任新聞統籌專員的何安達昨也撰文指，坊間正就政制問題有不少流傳，包括「政府可能等待疫苗接種計劃在半年後大致完成之時，才刊憲訂定立法會投票日，在行政長官選舉委員會改選之後」。空穴來風，未知會否成真，但北京實現全面管治權下，還有什麼不可能？

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