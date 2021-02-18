港府為配合內地修改《國旗法》及《國徽法》而提出修訂《國旗及國徽條例》。建制派議員要求當局將大學列入要升掛國旗的規管範圍，並且加重侮辱國旗的刑罰。教育局副局長蔡若蓮推說仍要釐清法例是否適用於專上院校，政制及內地事務局局長曾國衞則表示，現時罰款10萬元及監禁3年「唔係特別輕㗎嘞！」

立法會政制事務委員會今日討論修訂《國旗及國徽條例》，多名建制派議員均要求將大學納入升掛國旗的規管範圍。蔡若蓮表示，完成修例後，教育局會適時更新學校升掛國旗的指引，又說《國旗法》規管範圍是否適用專上院校和國際學校仍有待釐清，相關細節仍在研究當中。

經民聯張華峰則要求把侮辱國旗的罰則定得比大陸更重，其說法連曾國衞亦難以認同，指現時政府建議的罰則已相當嚴重，曾說：「我哋而家（侮辱國旗）已經係罰10萬元同3年監禁，3年監禁啊，張華峰議員！3年都唔係特別輕㗎嘞！」

而新民黨葉劉淑儀問到，如果有人將中國國旗當成衣着會否被視為違法，曾國衞拒作正面回應，只稱當局不能逐一評論每個情景是否犯法，聲稱只要巿民並非公開故意侮辱國旗，就不用擔心誤墮法網。

平機會研究禁止歧視內地人告進入最後草擬階段

另外，平機會今日交代2021至22年度的工作重點，多名建制派就要求平機會交代如何處理內地人和警察被歧視的問題。平機會主席朱敏健指，該會建議透過修例處理內地人遭歧視的報告，已進入最後草擬階段，只要再召開多一次內部會議商討，即可將報告書提交政制局考慮。他又透露，將建議政制局為平機會擴權，讓該會能在無「受屈人」情況下，仍能有效調查和處理2019年下半年後湧現的歧視內地人問題。

至於警員被歧視的問題，朱敏健指，該議題的本質與該會一貫處理的歧視社群有基本差別，是屬於「後天」而非「先天」，「如果要就此提出仔細建議，我恐怕要多啲時間研究」，而且警隊被歧視問題有其他渠道可以處理，指：「如果要研究，我相信（完成）時間相當不確定，因為係相當新嘅議題。」

曾國衞亦提到，當局正就「完善」選舉制度及安排的草案，積極與各政策局進行籌備，表明今個立法年度內會向交立法會審議。

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