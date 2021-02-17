【本報訊】前年反送中運動以來，數以千計人士被捕，受審案件多不勝數，昨首度有司法機構職員稱基於保護警員證人為由，限制記者內進。西九龍裁判法院昨審理區議員涉阻差辦公案，法庭原安排庭內有七個記者席，惟開庭前突禁止排第五至七的記者入庭聽審，聲言要「保護屏風後的匿名證人（警員）」。記者周旋近兩小時始獲安排入庭站立旁聽。記協主席楊健興指公開審訊的目的，是「彰顯司法程序在陽光下進行」，司法機構做法難免令人擔憂是針對傳媒、收窄新聞自由。

涉案被告黃學禮是沙田區議會副主席，被控阻差辦公罪，涉案警員A早前獲法庭頒下匿名令，獲准在屏風後作供，傳媒不得報道其身份。

有關證人須匿名的案件，法庭過去一年已處理數十宗，就保護證人的安排富有經驗，包括設置屏風或申請經特別通道出入。本案昨在第五庭開審，由裁判官劉淑嫻負責審理，司法機構早前貼出告示指會安排九個公眾席及七個記者席。

稱屏風倒影可見到證人

惟高級新聞主任黃梓勳昨只容許領取首四個籌號的記者入庭，稱基於「保護屏風後的匿名證人（警員）」，法庭其中一邊的座位不開放；餘下一邊的座位則因應疫情要減半，最終只能容納五名公眾人士及四名記者，強調無法再安排多一人入內，即使「企位」也不可。

記者多次追問黃限制記者人數入內的理據，他重複回應「法庭安排」；記者追問究竟是否裁判官的決定，黃避而不答。至於為何不在遮擋證人設施方面作出改善，反而倉卒限制記者內進、及是否黃擅自限制人數，他不斷重複謂「法庭安排」。

本報昨午去信司法機構查詢，到底是誰決定限制記者旁聽人數、及裁判官對安排是否知情等，發言人至深夜11時才回覆，重申為避免部分人士可透過膠板倒影見到屏風後的匿名證人，故部份座位必須暫停使用，未有回應安排細節等問題；並謂在衡量實際情況後已酌情容許數名記者入庭站立聽審。

記協主席楊健興表示，過去需被保護的多為風化案證人，但近年牽涉反修例案的警方證人，都出動到匿名令及屏風保護，令人質疑是否合理。

楊擔心這些應檢控部門及警方要求下作出的限制，有濫用保護證人程序之嫌，強調限制傳媒旁聽人數必須合情合理，否則收窄新聞自由及違公開審判原則。

案件編號：WKCC1339/20