【本報訊】廚房散工不忿被「掟煲」兼遭同居女友趕出家門，求復合被拒後憤而揑女方頸部；更在女方住所埋伏，持刀刺傷其腹部並𠝹傷臉頸，導致前女友臉部留疤及聲帶受損。廚工早前在高院被裁定襲擊傷人及蓄意傷人罪成，法官昨判刑透露，事主患上創傷後遺症，原有生活已遭破滅，批評被告犯案是要向提出分手的事主報復，令她身受重傷甚至毀容，行徑令人震驚和髮指，重判入獄15年8個月。

事主聲帶受損 患創傷後遺

控罪指被告謝安（39歲）於2018年12月7日至8日，及同月11日犯案。暫委法官黎婉姬引述林姓女事主的創傷評估報告，指她仍會想起第二次遇襲時的血液味道，及待救時的絕望，更想起那時或會死去。事主又認為香港是危險地方，每當有成年男子走近她時都會害怕和緊張，聽到和被告姓名相似的名字時會感不安，也不想外出。事主並向他人謊稱遇上交通意外受傷，以免遭人羞辱，也後悔首次遇襲後沒報警，更有輕生念頭，希望被告「有幾耐被關幾耐」。

法官指事主遇襲後左臉感麻痹，牙肉要縫針，雙手無法用力，要接受物理治療。事主出庭作供時聲線非常微弱和沙啞，有時要使用擴音器輔助。法官指案情極為嚴重，被告預先躲藏在事主住所內，並無開燈，更特意收起自己的鞋，營造他不在單位的假象，無證據顯示他當時受酒精或藥物影響。

事主首次遇襲後，念在被告另育有兩子及曾對她很好而沒報警，但被告不知悔改，數天後更變本加厲犯案。法官續指事主第二次受襲時極度驚慌，倒在血泊中仍繼續遇襲，而被告的暴力一直升級，立心之惡毒、手段之兇殘暴戾，令人震驚和髮指。

案件編號：HCCC402/19