今日開始，市民在餐廳用膳需要用手機掃描「安心出行」應用程式二維碼或留低個人資料，不少「黃店」在社交媒體等平台預告，為保障港人私隱，寧願「忍痛」不做晚市，或在餐廳門外處理所有外賣事宜，大批網民表示同情及支持，並將矛頭指向抗疫不力的政府。但原來政府「鬼祟」更改規矩，若顧客只買外賣，不論當時是否晚市時段，處所負責人均不需要求他們使用「安心出行」或留下個人資料。這個規矩與食衞局長陳肇始連日來的說法完全相反，《蘋果》正查詢因由。

憲報表明「只購買外賣的顧客」屬例外

事實上，今日政府就最新社交限制措施刊憲，在指明處所可選擇採取的措施當中，負責人須確保顧客進入處所前掃描「安心出行」應用程式的二維碼，或登記顧客的姓名、電話、到訪日期及時間；但同時指明「只購買外賣的顧客」屬例外。

換言之，政府「鬼祟」更改社交限制措施安排，完全推翻食物及衞生局局長陳肇始一直以來所說，只要顧客進入餐廳，不論堂食或外賣，都要留下行蹤的要求。

食環署亦再踩陳肇始一腳，在網頁的「最新消息」頁面刊出政府發言人澄清啟示，並解釋背後原因，是外賣不需脫下口罩，顧客逗留時間也較堂食為短，所以他們不掃描二維碼是「可以接受的」。

陳肇始今午仍堅稱入店須掃碼

不過，陳肇始今午在記者會被問到，究竟市民買外賣是否須使用「安心出行」時，她先表示「呢個問題比較簡單」，然後說：「我諗就唔在於你買外賣或者係有其他行為嘅，而係當你進入一個處所嘅時候呢，其實個法例嘅要求呢，就係當你進入一個處所呢，你就係需要去，做一個，掃呢個『安心出行』。呢個就係處所負責人就會係，有一個咁嘅要求嘅」。換言之，她的言論仍然與「政府發言人」口徑不一。《蘋果》已向食衞局查詢。

食肆14天內不可改變做法

除了政府之間對措施安排解讀不一，各間餐廳對措施的理解亦有差異。以「壹碗壹碟」為首的多間「黃店」，為保障港人私隱，拒絕被政府措施「綁架」，寧願繼續「蝕本」不做晚市堂食，所有外賣事宜亦會安排在餐廳門外進行。

在最新安排之下，這些餐廳可以招呼顧客進內等候外賣，但「限桌令」需要全日維持2人一枱。若他們想改變主意做晚市堂食又是否可以？原來政府規定，一旦餐廳在2月18日決定會否要求堂食顧客留下行蹤紀錄，未來14天都不可以改變做法，換言之餐廳今天決定不做晚市堂食，未來14天都要禁止。

麥當勞允客人入店等外賣而不須掃碼

另一邊廂，已被中資收購的麥當勞，則似早已得悉政府的「鬼祟」安排，在多間分店的門口安排職員向顧客解釋，若只是外賣，可以進內等候而不需留下行蹤紀錄。麥當勞回覆傳媒的查詢時，更指有關做法已「因應政府的防疫要求」。

《蘋果》向食環署查詢，何時決定外賣者不需掃描二維碼、為何之前沒向公眾透露、有否通知全港食肆等，署方未有正面回應。

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