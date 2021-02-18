反修例運動期間，⺠陣於前年8⽉18⽇發起維園「流⽔式集會」。李柱銘與黎智英等九名泛⺠主派⼈⼠被控當天組織及參與未經批准遊⾏，審訊繼續。控方庭上播放多段影片，包括警方交代收到民陣通知的記者會。當時有記者問及參與者會否「不慎犯法」，中區警區指揮官謝名揚回應謂即使預料多人參與，仍有信心與主辦單位進行「潮水式的人流管制措施」，例如呼籲逗留市民離開，讓新來的市民進入集會。記者追問，倒灌出維園外的人會否被警方視為參與「非法集結」，謝稱「現場指揮官會判斷得到」。

控方另播放集會前夕、即8.17的片段，顯示岑子杰、陳皓桓、梁國雄、李卓人及區諾軒見記者交待翌日集會的詳情。岑子杰呼籲各人到維園參加集會，屆時會有人帶領大家一同離開，讓更多人可以進入維園。梁國雄則叫市民「be water」，並指「人流係水，街道係容器。」

而案發當日片段顯示，在維園內除了吳靄儀外，其他被告手持白色大橫額離開17號閘。李卓人帶領叫喊「香港人」及「五大訴求」口號，人群則回應謂「加油」及「缺一不可」。

片段拍下陳皓桓向身處維園的人稱「 如果銅鑼灣走唔到，就喺灣仔走；如果灣仔走唔到，就喺金鐘走；金鐘走唔到，就中環走，好唔好？」群眾回應：「好！」

及後被告們離開維園時，下起大雨，多名記者圍在被告前面，鏡頭一直跟著拉著橫額的被告們。途中吳靄儀手持紅色雨傘出現，有份拉著橫額。

雨越下越大，拉著橫額右前角的長毛梁國雄沒有持傘；李卓人及區諾軒則帶領人群叫口號，緩緩向前。人們繼續高呼「沒有暴徒，只有暴政」。

片段拍到黎智英只身穿一件透明便利雨衣，沒有持傘，在雨中手持白色橫額的一角前進，亦拍到穿著短袖衫的李柱銘持傘在旁。

到達灣仔後，雨勢減弱，人群收起雨傘，繼續叫喊口號如「我要真普選」、「林鄭下台」等。在橫額前方的李卓人持咪稱：「我哋由維園出嚟嘅。」又呼喊「入維園，逼爆維園」、「你有賣港賊，我有香港人」等口號。途中遊行人數非常多，多人叫喊，但沒有混亂，人潮繼續向前進。

到達中環時，區諾軒持咪稱：「我哋呢度隊頭，我哋就係要去到遮打道行人專用區，大家一齊加油，好唔好呀？」並指示「我哋沿住電車路行」。新聞片段顯示，被告們到達終點時，維園仍然企滿人。審訊明天繼續。

【案件編號：DCCC536/20】

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