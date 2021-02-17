【武肺第四波】

【本報訊】第四波疫情輕微反彈，昨日新增16宗武漢肺炎確診個案，感染源頭不明個案更多達10宗。農曆新年效應開始浮現，兩名確診患者農曆新年假期內四出向親朋戚友拜年，其間曾經除下口罩進食，合共連累約70名親友被送入檢疫中心。

連續兩日確診數字單位數的紀錄被打斷，昨日新增16宗個案，本地佔12宗，當中10宗感染源頭不明，佔本地比例超過八成。另有約10宗初步陽性個案。

張竹君：或導致新一波疫情

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第10802號34歲無業男子，居住紅磡維港．星岸2座，2月14日年初三病發，之前傳染期內曾多次到親友家拜年，到訪地點包括元朗葡萄園，共40至50人需要檢疫。

第10807號36歲男子，居住黃大仙安利大廈，在九龍啟德任文職工作。他2月13日年初二病發，新年假期間亦有頗多拜年活動，共20多人需要檢疫。資料顯示，他曾於2月13日先後到沙田迎海第1期2座及黃大仙帝峯豪苑，翌日再到竹園南邨富園樓及深水埗青山道62D號地下雪山冰廳。

張竹君表示，「拜年好多時坐得比較耐，無戴口罩，食吓嘢各樣，有機會產生傳播」，但拜年活動會否導致新一波疫情則仍待觀察。

另外，有患者病發一個月仍不檢測，其間更四出播毒，更常去西鐵站附近的屯門時代廣場好日子皇宴或煌府婚宴專門店飲茶。張指第10808號72歲男病人，居住屯門富泰邨秀泰樓，上月15日已出現病徵，曾三次看中醫，但病徵持續，直至年初四因嚴重不適，急召救護車送入屯門醫院後確診。

該患者發病後因不適，多數只去寓所樓下的富泰商場羊城火鍋海鮮酒家飲茶。患者入院後病毒量低，且有抗體，反映早已過傳染期。由於他獨自一人飲茶，只有家人被列為密切接觸者。

此外，再多10棟大廈要強制檢測，當中包括警察宿舍、油塘高超道高翔苑高鳳閣，該大廈早前有多宗確診。

再有兩名確診者離世

至於四宗輸入個案，分別來自菲律賓、奧地利和巴基斯坦，其中第10810號由巴基斯坦來港的35歲女子，2月15日發燒送院後確診，屬N501Y變種病毒。現時本港約有38名患者帶N501Y變種病毒，當中26人由英國到港，2人由南非到港，9宗未分類。另外，一名患者1月12日由尼泊爾來港，檢測呈陰性，並完成檢疫，居住深水埗大南街，2月14日因發燒入廣華醫院，病毒檢測因病毒量低而未能確定是否中招。

醫管局公佈，再有兩名確診者離世，屬歌舞群組的第7021號57歲男病人去年12月7日入住瑪嘉烈醫院，昨日中午12時左右不治。第9438號68歲男病人，1月14日入住威爾斯親王醫院深切治療部，經治療後病毒抗體呈陽性，衞生署2月5日解除其隔離令，惟他病情惡化，昨晚6時42分不治。本港累計197名患者死亡。