【本報訊】食肆今日起有條件恢復晚市堂食，有黃店拒跟新措施，寧棄晚市堂食，但有黃店被迫在夾縫中掙扎求存，「我開舖頭希望養活啲年輕人，等佢哋多啲工作地方」，明言雖做晚市堂食，但不會要求客人掃安心碼，已預備資料卡由客人自行填寫及投入密封箱，保留31日後即銷毀，「如果佢（政府）要留難，佢要告，我都冇辦法 。」

「開餐Dine Inn」灣仔分店負責人Eddy表示，安心出行對防疫成效不彰，批評政府要求港人使用是「政治操作」，「你要食飯嘛，你話個市差，咪係完全冇需要措施下夾硬（嚟），正如封區、停晚市堂食咁，係一啲必須情況下逼你就範」。

他明言不會要求客人掃描「安心出行」二維碼，並已預備資料卡讓客人自行填寫姓名、電話、到訪日期和時間，再放入密封箱。他強調員工不會查閱客人資料，三間分店每日收集到的資料卡，會全數送往辦公室的密封收集箱，保留31日後即銷毀，「做食肆，冇權查客人資料，所以顧客自己填完，自己掉入箱。」

「開舖冀養活年輕人」

對於網上近日爭論認為黃店一旦跟從政府政策，要求客人留資料，等同向政權「跪低」。Eddy認為每間店舖有各自處境和選擇，「我開舖頭希望養活啲年輕人，等佢哋多啲工作地方，我都希望生意好，唔係只為錢，而係希望成個黃色經濟圈，可以話畀對家聽，我哋可以贏。」

他又指現時情況如同「港區國安法」實施時，有黃店將部份涉違國安法文宣取走，「如果繼續死撐，我寧願犯法都要貼出嚟，係咪嗰啲先係真黃店呢？」他指店內仍有張貼其他文宣，正如新措施下不會配合政府要求食客使用「安心出行」。他預計恢復晚市堂食後，晚市生意額較現時升兩三成，人手也會恢復以往晚市堂食安排，兼職樓面員工由兩人增至四、五人。