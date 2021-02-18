有傳中共為「堵塞」反對勢力「奪權」、做到國家主席習近平強調的「愛國者治港」，下月初北京舉行人大政協兩會時，將會敲定具體的改革香港選舉制度方案。而全國港澳研究會將於下周一（22日）舉行研討會造勢，身兼清華大學國家治理研究院院長的該會副會長王振民亦開腔表示，「愛國者治港」是建立健全、發展完善香港政制必須遵守的根本原則。

據《經濟日報》 道，下月初兩會期間，中共會提出具體「改革」香港選舉制度的方案，包括一律取消特首選舉委員會內與區議員有關的議席，除了117個區議會選委議席外，立法會內的區議會（一）議席及5個超級區議會議席亦不能倖免。立法會選舉方面，35個地方選區議席沿用多年的比例代表制，日後亦可能有變，而全國港澳研究會下周一舉辦以《基本法》下「愛國者治港」在港的實踐為主題的研討會，將會透露中共盡閹香港選舉的端倪。

王振民批目前制度機制有安全穩患

官媒新華社今日報道全國港澳研究會副會長王振民的專訪，指鄧小平曾表示「港人治港有個界線和標準，就必須由以愛國者為主體的港人來治理香港」，習近平聽取特首林鄭月娥述職又表示「要確保一國兩制實踐行穩致遠，必須始終堅持愛國者治港」。因而強調「愛國者治港」是一國兩制國策和制度體系「從一開始就包含的核心內涵、前提條件和應有之義，不是今天突然提出來的」，強調「沒有愛國者治港，沒有一國兩制」。

王振民又批評近年香港出現「令人吃驚的事情」，例如「參選人不是比誰更愛國愛港，誰對香港的貢獻大，誰有更好治理香港的良策，而是比誰更獨、更極端、更有破壞性」。他斷言「這說明香港目前的一些制度機制有不完善的地方，有很大安全穩患」，所以「有些規定隨着時間推移出現與實踐脫節的情況，不適應世情、國情，特別是港情的發展變化，需要與時俱進，以更好體現愛國者治港這一根本原則」。

劉銳紹：中共只顧解決眼前問題

其實藉推行「政改」消滅反對聲音外，早於2012年由內地社會科學文獻出版社發表的《香港藍皮書》，也曾建議中央應對香港的副局長、政治助理、甚至屬公務員的常任秘書長，享有「保留推薦權」，並且要重建行政主導，提高常秘與中央關係等。

去年港府押後立法會選舉時，已估計中共會乘機推行政改的時事評論員劉銳紹認為，未來中共的任何行動或部署，都旨在體現牢牢掌握全面管治權。不過他亦指出，中共思考問題時往往只顧解決眼前的問題，結果反而創造出未來的問題，例如當初要求立法會地方選舉採用比例代表制，其實是為保護當時屬少數的建制派，如今比例代表制反成為中共的制肘。

面對中共一步步收緊管治，劉銳紹覺得港人要調節心理狀態，短期而言不能盲目樂觀，長期而言則不能盲目悲觀，行動上則要「拓展民智、壯大民氣、提高民技」，做到「醒目抗爭、智慧平衡、尊嚴存活、策略多元」，正如「造唔到大牌咪食吓雞糊咯」。

全國人大常委譚耀宗被問到北京是否將會推行政改時，未有否認有關傳聞，他表示現時不想胡亂估計，又謂自己未聽聞過相關訊息，因此不想表達意見，相信若有任何變化，公眾在適當時候知道。

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