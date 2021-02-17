【本報訊】農曆年假後地盤復工，今起食肆晚市堂食、美容院及戲院等處所重開，連日大批打工仔為復工檢測，雖然當局前晚宣佈復業處所及食肆員工可延長至本月24日接受檢測，但昨早仍有打工仔輪候檢測，但批評政府朝令夕改訊息混亂、勞民傷財。

廚房工鄧先生昨早到油麻地梁顯利社區中心檢測，他直言每14日檢測一次「好麻煩」，又批評當局訊息混亂：「開頭只係講一定要初七前搞掂，轉頭先同你講話有寬限期，啲人逼埋一堆，簡直離晒譜啦呢個政府！」他續批評政府的「放寬」措施實際是勞民傷財，「搞咁多嘢，咁多人喺度排隊，排到離晒譜，你話喇，冇病都俾你感染到有病啦！」

地盤工李先生認為每隔14日一檢十分擾民 ，「做乜係咁喺度搞人啫？唔返工冇得做，咁點呀，邊個負責生活呀？關又唔封，有乜用吖？」

食肆員工排三小時採樣

至於為餐飲業務員工提供檢測的深水埗楓樹街遊樂場的臨時檢測站，昨早9時半未開放已有300人排隊，排頭位的食肆員工說，公司要求上班前做檢測，因此提早7時在上班前到達，但到場才知10時開門，擔心人龍長又擠迫有傳染風險。

當局表示今日重開的處所和晚市堂食食肆，負責人可安排員工24日前接受第一次檢測，其後每14日檢測一次，而毋須安排員工趕在明日前檢測。