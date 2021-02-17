緬甸民主進程雖緩慢，好不容易爭取到昂山素姬做國務資政和選舉權，軍政府卻選在國會復會之日將一切推倒，終致官逼民反。誓死不讓國家走回頭路，體驗過自主自由的人民，已回不去鎖國半世紀的軍政年代。

自1962年已受緬甸軍政府統治，人民長年活在惶恐中，經濟、醫療和教育樣樣落後鄰國，甚至全球包尾。國運在2011年現曙光，昂山素姬15年軟禁結束，民選政府終於開放國境和經濟。

解放前後的緬甸表達自由亦差天共地。傳媒印刊前的審查撤銷，並容許設立私營團體，不再局限於為將軍歌功頌德、妖魔化西方國家的官樣文章。通訊方面，按國際通訊聯盟2012年數據，國家原只有約1.1%人口會上網，有電話的人也不多；一年間，原本要逾千港元一張的電話卡價格連連大跌，到了2016年，近半人口擁有手機，而且多數配備上網功能，按一個鍵便能號召抗爭，一呼百應。

封網激民憤 Z世代：不能饒恕

政變後互聯網一封，謠言隨即滿天飛，同時人民怒從心上起，一天後解封亦難遏抗爭熱度。一名22歲示威者解釋：「多數年輕人都在科技公司打工。網絡系統封鎖後，甚麼也做不了，影響生意和機遇。」

示威人海中，不只一個90年代中後期出生的Z世代，成長於相對自由繁榮的環境，才更怕失去原有權利，奮起向獨裁主義說不。21歲的陶津（音譯）顫聲道：「這次我們若不為國家和人民站起來，再沒有別人會站出來，就此萬劫不復。我們不能饒恕他們帶來的災難。」

軍政府面對反抗的人民已無計可施，眼看就要踏上1998和2007年舊路，恐以流血鎮壓告終；對此，歷史學家吳丹敏（音譯）仍抱有希望：「現今緬甸社會與1998、2007年截然不同，我對年輕一代有信心，無事不可能。」

路透社