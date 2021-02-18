建制派跟隨中央主旋律大玩文革式文字獄、「顏色」獄，八方都要跟跟。點知最幫「黑暴」宣傳嘅竟然係建制派龍頭大黨民建聯，佢哋表面上就搞個籃球衫設計比賽，實際就乘機幫攬炒派造勢，呢啲打着紅旗反紅旗嘅行為該當何罪？

日前特區政府出稿宣傳安心出行「無大台」，民建聯陳恒鑌回覆傳媒時就狠批政府，用埋啲「黑暴」措詞係長他人志氣、滅自己威風，兼且幫「黑暴」宣傳。尋日就輪到工聯會郭偉强鬧政府青少年網站嘅「投考政府工」YouTube頻道，斗膽用黃、黑兩色做主色嘅標誌，引起其他人「不必要嘅聯想」，要求政府跟進。

今日輪到八方發揮喇。青年民建聯喺Facebook出po搞「青民籃球球衣設計比賽」，5款畀大家投票嘅設計當中，第一款叫做「永不言敗的青民籃球隊」用上黑色做主色、黃色做裝飾，仲唔係幫「黑暴」、「黃屍」宣傳？仲有一款叫「熱血如火」，又係用黃色做主色，再加上橙橙紅紅嘅火炎圖案，試問引起民眾不必要嘅聯想點算？

真係要揀就應該揀「青籃一點紅」，用藍色做主色，突出藍絲標記，而紅色圖案、白色字樣，一方面同國旗區旗主色配合，二來凸顯藍絲心裡面嘅紅。睇嚟青年民建聯要好好接受再教育先得。

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