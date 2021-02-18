去年施政報告宣佈推出先導計劃，資助非政府組織（NGO）租用入住率偏低的酒店和賓館房間作過渡性房屋。消息透露，運輸及房屋局擬向關愛基金申領9,500萬元撥款推行先導計劃，透過非政府機構在有相當空置程度的酒店和賓館，租用約800個房間作過渡性房屋，租期不少於2年，料住戶最快今年上半年開始入伙，每個房間資助上限建議為13.35萬元。關愛基金開會明日（19日）開會討論建議。

消息指，先導計劃的目標務求令酒店和賓館可盡快提供房間予過渡性房屋住戶使用，同時避免影響其酒店和賓館牌照，故不傾向進行大規模加建及改動。據了解，當局曾徵詢酒店和賓館業意見，包括業主、營運商和從業員等，據悉已有非政府機構及酒店和賓館業主對計劃感興趣。

當局將整合一個酒店和賓館名單，供有興趣的非政府機構從中選擇適合酒店和賓館再進行協商，雙方達成共識後才向運房局申請資助。當局會在制訂資助申請建議方案及營運預算等方面提供意見，非政府機構會負責租務管理事宜，並需於計劃結束後提交經獨立審計師證明的審計賬目表，而酒店和賓館營運商須按牌照要求負責一般維修保養。

料申領9,500萬可租800間房

當局建議在2年租期內向每間房間提供上限13.35萬元的資助，而總資助金額會與擬營運的房間數目掛鈎，假設為期2年的資助金額平均為每個房間約11多萬元，預計向基金申請9,500萬元可足夠租用800個房間。消息亦指，先導計劃的受惠人須符合申請過渡性房屋的條件，即正等待公屋一段時間和正居住在不適切房屋的住戶，參與計劃不會影響其公屋申請。

樂善堂於本月10日曾透露，與九龍城一間酒店簽署合作備忘錄，借用該酒店為過渡性社會房屋項目，並能提供161個房間。

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