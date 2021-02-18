政府嘅疫苗接種計劃講咗幾個月，終於千呼萬喚始出來，最快下星期開始打針。政府一路以嚟推出呢啲防疫計劃時，都係標榜「自願」，今次亦都唔例外，食衞局局長「陳姑娘」陳肇始同公務員事務局局長「三耳」聶德權，今日喺記者會度反反覆覆話打針係個人選擇。香港政府竟然會咁尊重市民，聽落都有古怪。

果不其然，陳姑娘話，越多人打針，社會恢復正常運作嘅機會就越大，言下之意睇嚟都係想綑綁打針同放寬限聚，如果唔乖乖哋打針，自由就繼續受限制啦。

至於三耳局長，被問到市民對疫苗（尤其國產嗰隻）好多疑慮，佢竟然解畫話之前全民檢測一開始市民都有憂慮，結果依家「大家都好想去檢測」。八方聽到真係嚇一跳，三耳局長你唔係唔知大部份市民係被迫強制檢測啩？更何況，當初局長你本人強推全民檢測嗰陣，都係口口聲聲話市民自願，點知依家慢慢變成全民「被自願」，香港人有眼得見呀。

不過咁，政府向來都係咁，口講自願最後都會變成強制，先係檢測已變強制，再係「安心出行」變緊強制，就算日後打針都變埋強制，似乎都不出意料喇。

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