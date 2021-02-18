國產科興疫苗前晚獲政府政府疫苗顧問專家委員推薦緊急使用後，首批100萬針劑疫苗預計於明日（19日）到港。食物及衞生局局長陳肇始今認可科興疫苗在香港作緊急使用。疫苗顧問專家委員之一的中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，科興及另一款獲准緊急使用的BioNTech疫苗應可同步於下月開始，供市民接種。

政府發新聞稿表示，食物及衞生局局長參考疫苗顧問專家委員會意見後，認可科興疫苗在香港作緊急使用，並於今日起生效。而為確保有關疫苗持續安全、有效及具品質保證，認可會附加條件，包括要求科興執行風險管理計劃，繼續提交最新的臨床數據、每一批次的化驗分析證明書，以及適時更新質素文件等。 當局表示，首批約100萬劑科興疫苗快將運抵香港，政府完成質檢程序後，會盡快啟動接種計劃。

科興需補交應對變種病毒數據

另外，政府疫苗顧問專家委員許樹昌接受商台節目訪問時表示，委員會批准緊急使用的科興及BioNTech兩種疫苗，應可同步在下月開始供市民接種。他續說，科興提交的最新疫苗數據，顯示科興疫苗在建議接種後相隔28日再接種的保護率，可上升至百分之62.3，較之前數據約5成為高，亦與牛津阿斯利康兩劑疫苗的效果相約，但科興仍需再補交疫苗應對變種病毒的相關數據。

至於長者是否適合接種科興疫苗，許樹昌表示，科興已招募約600名長者接種疫苗收集數據，較原本計劃少一半人，本港兩個科學專家委員會明日會開會檢視有關數據，再作建議。

醫護應可自行選擇疫苗：無理由無得揀

被問到有公立醫院醫護擔心要「半強迫」接種科興疫苗，許樹昌指醫護應可選擇接種疫苗種類，雖然「醫管局分配到邊隻咪打邊隻」，但認為個人選擇「無理由無得揀」。他又謂由於BioTech疫苗有較低溫冷藏需求，使用時需解凍和稀釋，並在6小時內接種，相信在公營醫院使用機會較高；科興疫苗則可能在私家醫生及社區接種中心使用。

放寬防疫措施風險高 憂「拜年群組」擴大

對於政府今日起放寬防疫措施，身兼政府專家顧問的許樹昌直言仍然很高風險。他認為，由於農曆新年期間一般較少人求診，相信假期後「確診個案陸續升返啲」。他指，昨日12宗本地個案，10宗源頭不明的比例是非常高，加上個案分佈廣泛，「顯示社區仍有隱形傳播鏈」。被問到是否不宜放寬，他重覆表示從防疫角度上仍有風險，但亦明白政府有經濟考慮需要救市；他又表示擔心會「拜年群組」會擴大。

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