「DQ刀手」、駐上海經濟貿易辦事處（駐滬辦）主任蔡亮的女秘書疑因早前被炒，今日（18日）於蔡亮的辦公室上吊自殺。政制及內地事務局確認事件屬實，稱對事件深感悲切和惋惜。

《眾新聞》引述消息報道稱，蔡亮一名內地女秘書，今日被發現於蔡亮辦公室內上吊身亡。報道指，死者於辦事處工作3年，惟她於上周四、即年三十晚（除夕）被辭退。今日為內地農曆新年假期後首個工作天，死者疑趁午餐時間蔡亮辦公室沒有其他職員時自縊。

蔡亮接受《眾新聞》查詢時未有正面回應。政制及內地事務局回覆指，駐滬辦一名內地職員今日在辦事處不幸離世。駐滬辦主任和所有人員深感悲切和惋惜，向該同事的家人致以深切慰問，亦會為其他同事提供情緒支援服務。局方又稱，會與負責安排聘請駐滬辦本地員工的上海外國機構服務公司盡力為其家人提供適切協助。

蔡亮出任駐滬辦主任前曾出任油尖旺民政專員。而她最為人熟知的事件，要數2019年區選期間，跨區擔任「刀手」，DQ前香港眾志秘書長黃之鋒的參選資格。當時有傳她接獲死亡恐嚇，須警方安排入住安全屋。蔡亮於2020年3月獲調任為駐滬辦主任。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！