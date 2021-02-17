緬甸軍方發起政變後要求社交網facebook關閉，阻止示威者藉平台組織行動。fb在緬甸被認為等同網絡世界，是當地約一半人口接收資訊和新聞的首要來源，故有需要決定如何在保護民主派政治人物和示威者、以及與新政權合作換取恢復服務之間取得平衡。

fb刪數百軍方專頁

緬甸政變後，軍方迅速為總司令敏昂萊成立新專頁，並奪取政府專頁的控制權，由資訊部發放官方公佈，對可煽動暴動或使社會不穩的社交網「傳聞」作出警告。同時一個公民抗命的專頁數日內增加20萬名追隨者，一個相關的標籤也被使用數百萬次。很多人也是透過fb實時觀看政變當日的事態發展。fb對於有哪些資訊被放大和對現實世界的影響扮演重要角色。

fb近年在緬甸與一些民權運動家和民主派政黨有來往，在無法管控仇恨言論而備受國際批評後，拒絕與軍方合作。如在2018年，fb禁止敏昂萊和19名高層官員和組織使用其服務，並註銷數百個由軍方成員運作的專頁和賬戶。去年11月大選前，fb宣佈註銷70個假賬戶和專頁，指有關網絡由軍方成員操作，用作發佈軍方的正面內容或批評昂山素姬或其政黨的內容。

人權觀察組織亞洲區副主任羅伯遜指，緬甸軍方「視fb為互聯網上勁敵，因為它在國內主導溝通渠道，並一直敵視軍方。自緬甸人民迅速轉移網上組織大型公民抗命活動後，封網成為首要任務。」

fb發言人回應指把緬甸視作需緊急處理的事項，正利用人工智能限制仇恨言論和煽動暴力的內容，但未有回應如何決定誰可控制政府官方專頁。

英國廣播公司/路透社