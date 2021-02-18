不少市民希望疫苗開打後可以恢復與內地通關，呼吸系統專科醫生梁子超表示，相信短時間內，包括中國大陸在內的多個國家，未必會因已開始接種疫苗，而調整關口檢疫，因為疫苗沒有百分之百保護作用，以及未必可預防變種病毒；若接種者不幸感染變種病毒，可能會造成其他地方的社區傳播。

梁子超表示，內地未有足夠疫苗為全國14億人接種，已接種疫苗人數相對不多。現時沒證據證明疫苗可預防無症狀感染，即接種疫苗後仍可感染病毒及傳播，只是感染者沒病徵。變種病毒在全球威脅越來越大，疫苗未必可預防變種病毒；除非有某個地方全國人口已接種疫苗，否則短時間內要放寬關口檢疫的機會很微，「你打咗疫苗感染咗，之後喺內地造成爆發，或者輸入變種病毒點算？」

他又指，通關並非單方面要求，也要視乎內地的防控策略，以內地一向嚴格的外防輸入政策，短期內未必放寬給已接種疫苗的港人免檢疫。

曾祈殷：唔應該畀打咗針嘅小部份人豁免社交距離措施

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，接種疫苗並不代表可百分百免疫，仍有感染及傳播風險，故他認為市民接種疫苗後，仍需做好戴口罩等防護措施，「通關係需要兩地政府去協商，但現時疫苗未能大量供港，唔應該畀打咗嘅小部份人可豁免限聚等社交距離措施」。

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