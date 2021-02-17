【本報訊】進口水貨車驗車輪候名額幾乎被排隊黨壟斷，經營小型車行的90後女生為替客人取得驗車期，近月幾乎過着「餐風宿露」日子，以客貨車為家通宵派隊取籌，最長一次排足48小時。她指上月最寒冷夜晚首次通頂排隊，畢生難忘。

成功獲兩個驗車期

90後女生Zoe和拍檔Cherrie，10年前大學畢業後膽粗粗開設小型車行，八成生意是買賣日本水貨車。惟受疫情影響，運輸署改為網上排期驗車，她們多次嘗試都無法預約，單是1月份便有七張單因無法取得驗車期而未能如期交車。

過去她們有安排同事排隊取籌，其後籌價狂升，加上要通宵排隊，兩個慳妹直言為省成本絕不聘用排隊黨，改為親自出馬。「夜晚冇理由要同事瞓街，咁我哋收工就要即刻衝落去」，一去便至少24小時。

Zoe憶述，首次通頂碰巧是上月最寒冷日子，當時準備不足，在車廂冷得騰騰震，經此一役，她們前往排隊時必會準備六寶，「睡袋、床墊、裝飾嘅燈、太陽能儲電燈、叉電器同暖水。」她說，最長一次是排足48小時，結果換來兩個驗車期。

其間三餐靠外賣解決，最難忘是寒夜裏各自瑟縮睡袋取暖；白天時，除回覆客人短訊外，就靠看書打發時間。

Zoe批評現時運輸署的安排「唔係幾user-friendly」，認為署方應作檢討及糾正現時的問題，亦期望疫情轉好，一切應會回復正常。