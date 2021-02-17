【本報訊】茹素隨時墮入高鈉或高脂陷阱。消委會測試發現個別素菜含較高鈉或脂肪，例如有芋頭魚每百克含23克總脂肪，屬高脂食物。

消委會測試的99款素菜樣本中，只有一款樣本屬高脂肪食物，即每百克含超過20克總脂肪。該款樣本來自三德素食館的芋頭魚，驗出每百克含23克總脂肪，但同時是鈉含量最低的芋頭魚樣本，只有50毫克。

第二高脂的素菜是粟米素魚塊，平均每百克含13克總脂肪。消委會指，芋頭魚和粟米素魚塊在烹調時均經過油炸處理。若選用飽和脂肪含量較高的植物油如椰子油、棕櫚油和固體狀植物油，會令素菜的飽和脂肪含量增加。

菠蘿素咕嚕肉甜爆

至於糖含量方面，以菠蘿素咕嚕肉的平均糖含量最高，每百克平均含10克糖，糖含量最高的樣本來自素食園坊及從心素食，同樣驗出每百克含12克糖，稱霸所有素菜樣本。其次是齋鹵味拼盤，平均含7.1克糖。

某些素菜如芋頭魚會配酸甜汁食用，食安中心在樣本中發現，每百克酸甜汁平均含250毫克鈉和14克糖。若一人進食一份290克的芋頭魚，平均會攝取600毫克鈉，相當於世衞建議每日攝取限量三成。假設進食整份芋頭魚並加入由食肆提供的全部酸甜汁，當中的鈉攝取量相當於世衞建議的每日攝取限量41%，即比進食沒有蘸汁的芋頭魚增加了11%。

食安中心首席醫生吳志翔建議，市民可以「汁另上」減少攝入過量鈉，也可以事先要求少鹽、醬汁另上或不要加，進食時也要留意份量。