政府今起要求做晚市堂食的食肆需要食客入內前先掃「安心出行」二維碼或登記個人資料，創新及科技局局長薛永恒早前透露，正研究在「安心出行」中加入藍牙自動掃描功能，自動記錄出入處所資料。薛永恒接受商台專訪時，指今個月會試行「安心出行」的自動記錄功能，亦會研究在程式內加入量度步速的科技。

薛永恒說，正研究用低功率藍牙發射器，聲稱在市民「同意」下，經過部份處所時，毋須掃描二維碼，由程式自動記錄出入場所的資料。他指有關功能與大學共同研發，已在大學內試用，冀本月內在市面試用。

薛又指，亦正研究在程式中加入量度步速的科技，例如用家在離開的士之後會提高步速，程式便會自動記錄使用者離開的士的時間。他重申程式沒追蹤功能，政府亦不會刻意查看市民的出行記錄。

他提到政府推出了資助大學和科技公司研發防疫設備的計劃，並在公營機構試用，現時已有63個項目獲批，總資助額超過1.02億元。

去年初疫情初期曾釀口罩荒，其後不少本地商家設廠生產口罩，有指不少廠家現時口罩滯銷。薛永恒在訪問中稱政府會繼續資助再工業化項目，提供課程，提升智能生產線和技術人員的能力。

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