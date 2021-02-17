【本報訊】嘉和里村村民近月受逼遷困擾，連帶村內收留及照顧流浪貓的非牟利機構尊善會，近日亦接獲地政處通知，指其建於官地上貓舍涉嫌改建及僭建「冇得留低」，70歲創辦人的退休女教師擔憂40隻貓貓無家可歸，近日找到新落腳點，下月限期前將安排貓貓搬家。

地政屢指違規

尊善會創辦人王國霞居於嘉和里村已10年，現時貓舍有40隻待領養貓隻。她指出，地政署早於2018年底通知她接獲舉報指她涉僭建，但當時只提及寮屋旁的組合屋是僭建物要清拆。今年1月，她再接通知指其寮屋的登記用途為雞舍，現建築物高度與物料的記錄不符，加上2018年的僭建物未清拆，故發出最後通牒，要求於本月2日前拆除僭建物與石磚牆、樓高要由13呎半降回8呎並還原木屋，她直言：「咁即係同拆卸重建無分別！」

多年來，她曾變賣物業，並動用退休金等維持貓舍運作，10年前向同為愛貓人士的村民以低價購入寮屋，她指當時曾作改動，但不知道寮屋原為雞舍，且不可作任何改建，「當時見到有白蟻蛀食木柱，一定要重建。」

清拆寮屋一事令王深感壓力，她向地政處撰寫多封求情信，最後處方答允延長限期至下月2日。剛過去的新年，王為搬遷一事馬不停蹄地，雖然已覓到新居，但尚未簽約，她慨嘆：「捱得幾耐得幾耐啦。」