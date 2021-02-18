新公務員工會上月宣佈解散，前主席、去年遭免去署任職位的顏武周確認已離開政府，今個星期一最後一日上班。

顏武周接受《蘋果》查詢時確認已離職，最後一個上班日為今個星期一（15日），稍後會再公開交代，暫時未有解釋離職原因。

顏武周去年6月遭免去署任職位，由勞工處署任一級助理勞工事務主任，「降回」二級助理勞工事務主任。當時顏武周指，職方管理層代表曾指該次人手調動是依足程序，合乎規例，但職方未能解釋理據，對公眾觀感而言，難免把政治因素考慮在內。他當時亦透露，前年與他一起發起公務員集會的同事張家寶，集會後不獲續約，需要離開政府。

新公務員工會於2019年8月、反修例運動期間成立，曾多次就社會事件及公務員事務表態。政府一個月前（1月15日）發通告，要求18萬名公務員宣誓，新公務員工會翌晚於社交媒體發聲明宣佈解散。顏武周當時表示，其最大考慮是工會理事的人身安全及會員資料，認為工會早已就宣誓表態，如再作評論可能需承擔巨大風險，慨嘆「不能評論已是一種評論」。

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