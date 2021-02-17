【本報訊】陳梓華被落案起訴，長達19頁的指控書列出被告與「Fight for Freedom Stand With Hong Kong」（「攬炒團隊」、下稱SWHK）及「Project Hong Kong Trust」（下稱PHKT）關係，被告涉聯絡黎智英前私人助理Mark Simon，安排把SWHK眾籌所得的1,440萬港元轉賬至一個美國戶口。據網上資料，PHKT及SWHK均有公開組織的工作及參與事務。總部設於紐約的獨立非盈利調查新聞網站ProPublica，詳列PHKT在前年12月30日於美國成立，登記地址位於紐約市，曾向參眾兩院游說，當中三名登記游說者分別姓鄭、羅及林。

不涉制裁或封鎖行動

PHKT向參議院提交的申報文件也表明，其收入來自捐款平台GoFundMe一個「standwithhk-international」戶口，但網址已不存在。搜尋「standwithhk」，則發現攬炒團隊眾籌的「重光香港計劃」，暫籌得約1,300萬港元。

公開資料又顯示，PHKT申報2020年支出約200萬港元，曾參與三項美國法案游說工作，包括《香港人民自由與選擇法》、《香港避風港法案》及譴責中國政府損害香港人權自由及高度自治的法案。有關法案不涉港版國安法指稱的制裁或封鎖等行動或政策，主要為港人提供保護。

控方昨指控攬炒團隊設立眾籌計劃，將籌得資金轉移至Mark Simon在美國以「HK Project Trust」名義設立的戶口，涉及籌得款項約1,400萬港元。但據相關公開資料，未有證據顯示黎智英與攬炒團隊或PHKT有任何關係。本報昨向PHKT在美國參議院申報的登記游說者查詢，暫未獲回覆。