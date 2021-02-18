前年曾訪港見證民主派「光復」區議會的斯洛伐克籍歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann），月初公開撰文促請歐盟成員國為港人提供「救生艇計劃」，並運用歐盟版《馬格尼茨基法》制裁侵犯人權的中港官員包括特首林鄭月娥等。萊克斯曼以電郵回覆《蘋果》指，港人能在中共及港府打壓下在民主國家「避難」十分重要，指香港人受到壓迫，即是全世界人也受壓迫，認為中共目前雖然擁有權力，「但建基於大話和打壓的權力，永遠不能勝過真相」。

記者：林俊謙

萊克斯曼本月初在獨立報章《New Europe》發表題為〈歐洲必須支持香港（Europe must stand with Hong Kong）〉的文章。她接受《蘋果》電郵訪問，認為在中共及港府持續打壓香港的自治和民主下，港人能在必要時於民主國家避難十分重要，故歐洲議會早已通過為港人設立「救生艇計劃」的決議，支持因爭取自由而身陷險境的港人；歐盟成員國去年7月亦因此同意設立「救生艇計劃」，她認為歐盟成員盡快履行相關承諾尤其重要。

中國與歐盟去年12月30日簽署《全面投資協定》(Comprehensive Agreement on Investment, CAI)後，歐盟對中國和香港人權問題的取態備受外界關注。萊克斯曼強調，歐洲議會已表明執行上述投資協定時會一併考慮人權問題，指歐洲議會最近通過有關香港問題和中國強制勞動的決議中已就此申明。

她強調：「我們不能無視中共在新疆嚴重違反人權，以及令香港情況持續變壞的問題，更不能對中共不斷加劇的好鬥姿態和對世界產生不良影響漠不關心，我們有道德責任縮窄經濟訴求與價值觀之間的差距，否則我們將要就中共的侵害行為一同負上道德責任。」她並指，歐洲國家應對中國不能各自為政，歐盟必須擁有「由強力工具和政治意志支撐的全面策略」。

相信部份歐盟成員國會持續推動制裁中港官員的工作

歐洲議會今年1月曾主張歐洲國家對中、港官員等9名官員包括特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊及警務處長鄧炳強等作出制裁，萊克斯曼稱，雖然歐盟成員國在外交和保安政策存在分歧，要令全部成員國同意採取上述制裁行動並不容易，但她相信歐洲議會與部分成員國會持續推動相關制裁工作，稱在27個歐盟成員國之間就此建立共識十分重要。

國安法下，不少港人感到絕望及沮喪，萊克斯曼以自身經歷鼓勵港人，指自己出生於受共產黨極權打壓長達40年的斯洛伐克，1989年始獲自由，而該國的民主之路在很早以前由很多勇敢、為了自由不惜犧牲生命及人身自由的人民換來，「他們透過犧牲性命和數以年計的監禁，為我們今日的自由奠下了強大的基石。」

「建基於大話和打壓的權力，永遠不能勝過真相」

她引述該國著名異見人士Silvester Krčméry於1954年受審時自辯的名言：「你手中擁有權力，但我們卻擁有真相。我們既不羡慕亦不渴望擁有你的權力，我們滿足於擁有真相。因為真相比權力更大和更強」，以此寄語港人，「中共現時可能擁有權力，但建基於大話和打壓的權力，永遠不能勝過真相。」

當今世界與當年的斯洛伐克有一點不同，就是更加全球化，萊克斯曼指，這亦令全球不同國家的人民有共同責任與港人一起爭取自由，「一個香港人受到壓迫，即是我們全部都受壓迫！你們的自由，也是我們的自由。民主世界必須找出方法去支持香港人，否則我們的民主亦會處於危險之中！」

預料會因高調為港問題發聲被拒入境

前年曾親臨香港視察區議會選舉的她明言，有心理準備因為高調為香港問題發聲而被拒再入境，透露前年以觀察團成員身份入境香港時已相當困難，其好友羅傑斯（Benedict Rogers）更早在2017年已因為發起支持香港的活動而被拒入境，恐怕港府會維持相關做法，但強調這不會影響她與值得及渴望自由的港人站在一起。

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