政府月初宣布凍結最低工資，維持於時薪37.5元，是自2011年實施最低工資以來首次「凍薪」。有議員提交私人條例草案，建議將檢視最低工資的周期由現時兩年一檢，改為一年一檢。勞工及福利局副局長何啟明表示，檢視最低工資需時、政府的考慮亦非常複雜，重申兩年一檢是最佳路向，又期望未來經濟好轉後，僱主會調升員工薪金。

立法會人力事務委員會今日討論工聯會陸頌雄提交的私人條例草案，草案建議將最低工資由兩年一檢，改為一年一檢。陸頌雄形容最低工資長期「跑輸大市」，指今年的決定是參考2019年的數據，批評實施時已嚴重滯後、脫節，希望政府「開綠燈」，在今個立法年度內通過草案。陸頌雄續指，一年一檢符合國際做法，指大多數實施最低工資的地區，包括中國內地、英國、日本、法國，都是每年檢視最低工資水平。

同屬工聯會的麥美娟表示，領取最低工資的僱員是「最基層、最vulnerable」，質疑他們每兩年才有機會加薪是不合理，又質問何啟明有否就草案徵詢局長羅致光的意見。民建聯柯創盛則直指何啟明未有體諒基層市民，「你都做過勞工界，就算轉跑道、換崗位都應該要明白打工仔（處境）」。

邵家輝：最低工資實施十年升幅已超通脹率

自由黨邵家輝反駁指，最低工資實施十年以來的增幅達33.9%，升幅已超過通脹率。旅遊界姚思榮亦表示，現時並非合適時機討論是否改為一年一檢，指疫情後經濟下滑，最重要應是「保就業、有工開」，如改為一年一檢，可能為不少中小微企帶來壓力。

勞福局副局長、立法會前議員何啟明回應指，以前擔任議員時都認為政府效率低，但「加入政府後先發現唔係咁」，指私人企業亦不是由一個人做決定，而政府的考慮更為複雜，「唔係一個人話事，係勞福局、勞工處共同討論」，亦要考慮會否為各行各業僱主帶來更大負擔。他又期望，本港未來經濟好轉時，僱主會調升員工薪金。何啟明重申，兩年一檢是最佳路向，最低工資委員會將維持在明年10月底前提交下一份建議報告。勞工處處長孫玉菡補充指，檢視最低工資需時約兩年，除了檢視就業及通脹數據，亦要展開廣泛諮詢，牽涉多個行業意見，即使委員會已「快馬加鞭」，整個過程仍需時超過一年。

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