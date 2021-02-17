【本報訊】政權以國安法打壓香港民主運動後未停步，香港遭受大清洗，有海外港人開闢國際線2.0，張崑陽及周永康等被迫流亡或身處海外的港人，創辦首本實體海外港人雜誌《如水》，由過往游說工作進化為建立海外港人網絡，冀維繫身份認同後再分工，留住香港抗爭記憶作為反攻，建立海內外的香港共同體。

2019年有份打國際線做游說工作、現流亡海外的張崑陽牽頭，找來多名海外港人，包括《學苑》前總編輯梁繼平、獲德國難民資格的前本民前黃台仰，及2014年傘運學生領袖之一的周永康，創辦首本實體海外港人雜誌《如水》。張崑陽和周永康接受本報訪問時形容，《如水》是國際線的進化，重點不是政治倡議和游說，而是聯繫海內外香港人。張憂慮香港自由空間收窄，「好多嘢唔可以講，海外係有個責任去傳承一啲思想」；周則說《如水》是個平台陣地，供有心參與者思考香港的民主抗爭運動。

《如水》創刊號以「絆」為軸心，周形容是探討反修例運動開始出現的關係問題，「人同家園之間，人同群體之間，人同國家之間，人同世界個關係」，但「絆」的討論不重於尋找新戰線，反而是團結海外港人。

張崑陽稱流亡及移民潮湧現，擔心海外港人社群分裂，指圍爐有其意義，「當然你嘅圍爐唔可以流於食飯，但你透過食飯連結咗之後，希望未來可以一齊做啲嘢，無論係金錢上嘅支持或大家推一啲嘢」。

保存抗爭記憶 伺機反攻

傘運後在英美留學的周永康也提到海外港人需要圍爐，他指在外港人一般有種倖存者心態，「啲人（在港）面對好多壓迫，承受好多痛苦，但你冇辦法在地一齊面對、承擔」，所以圍爐有必要，「一群人一齊面對，唔代表冇咁痛苦，但可以一齊分擔，唔係分薄咗，係一齊分擔」。

《如水》是圍爐的產物，但目的不止取暖，張崑陽認為香港正面臨大清洗，「長期唔可以講、唔可以有著作、要唱國歌、國民教育洗腦教育，要拉長時間線，咁十年後，香港嘅下一代有幾多個記得呢個（抗爭）記憶呢？」

他認為港人的戰略思維要進化，國際線也要有2.0，即除向有的國際倡議及呼籲國際關注工作外，「更重要係日益多嘅香港海外社群，點可以有機性、系統地連結，提供好強大既支援網絡去香港人？呢個係國際線好重要嘅意義，喺海外可以保存到好重要嘅文化，將呢啲文化反攻返、滲透返俾依然喺香港嘅香港人」，強調若維繫強大網絡，可以再分工，「有啲人做游說、倡議，有啲人做文化傳承、保育，有啲人搞同鄉會，咩都好，有啲人喺學術界幫手去光復香港，喺西方學術界去提倡返香港既重要性、獨特性，喺唔同領域各司其職」。