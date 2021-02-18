武漢肺炎虐肆香港超過一年，首批疫苗預計明日（19日）抵港。據大學研究團隊最新的調查發現，只有39.4%受訪者願意立即接種疫苗，當中超過4成表示希望是最後10%接種的人士，顯示市民對接種疫苗都持觀望態度。

港大社會工作及社會行政學系、樹仁大學輔導及心理學系及浸大政治及國際關係學系於上月22日至28日，以網上問卷形式訪問了2,733名香港市民，當中921人為長期病患者，問卷中並沒指明3款供港疫苗。結果只得39.4%受訪者表示，願意立即接種任何獲政府批准的疫苗；而長期病患者、有較大經濟壓力或較信任政府的受訪者則較願接受，並偏好較早接種疫苗。

經濟誘因或反減接種意欲

調查顯示，疫苗的有效性及會否產生不良反應的機會，為受訪者最重視的疫苗特徵；不明嚴重副作用則為最不受歡迎的特徵。調查亦發現，受訪者偏好免費疫苗，但若某一疫苗有越多政治補貼，受訪者就較不願意接種該疫苗。浸會大學政治及國際關係學系博士袁瑋熙認為，結果反映政府不需對疫苗提供經濟誘因，因為不會提高市民接種的意欲，甚至或會引致反效果。

逾4成人希望最後階段才打

調查亦隨機抽出兩種不同疫苗供受訪者選擇，又問及他們何時會接種，40.6%受訪者表示希望是最後10%接種人士，顯示市民對接種疫苗持觀望態度。調查亦發現，居所附近曾出現確診個案及已接受檢測，和接種意願不高及曾檢測的人，都傾向較遲才接種疫苗，研究團隊估計是因為病毒檢測給予「假安全感」。香港樹仁大學輔導及心理學系博士劉喜寶認為數據對政府是重要啟示，顯示市民期望延遲接種疫苗，建議政府加強資訊的透明度。

長期病患更易有感被社會忽略

是次調查亦問及疫情下市民的情緒困擾，33.8%受訪者表示有創傷後壓力，21.8%有焦慮及18.3%有抑鬱，當中21.5%受訪者同時有兩項以上的徵狀。此外，近4成受訪者表示缺乏社交網絡支援，而長期病患更容易感被社會孤立。研究團隊建議，政府可投入資源加強接觸和支援長期病患者，並適時介入和跟進，亦歡迎政府先為長期病患者提供疫苗。

香港大學社會工作及社會行政學系教授吳兆文指，疫情持續較長，除了長期病患者外，男性也容易成為被忽略的群組。因為在傳統社會上普遍男性承受更多經濟壓力，亦較少表達個人情感，建議政府可針對提供資助，以減輕他們的心理壓力。他又指，疫情及疫苗對港人而言是全新的，抉擇因素多令個人考慮不同，加上資訊過多，建議政府可提供資訊，並強調「群體免疫」並非唯一政策目標。

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