日式連鎖漢堡快餐店摩斯漢堡（Mos Burger） 今日中午在Facebook宣佈，將維持去年12月10日起，晚上堂食禁令的服務時間，並延長下午6時後的外賣自取9折優惠。

記者下午到灣仔分店發現門外貼上通告，6時後不設堂食，並維持進入時量度體溫等措施，店內維持2人一枱和有隔板分隔，有桌子貼上「禁止使用」。餐廳門口當眼處貼上「安心出行」二維碼，惟未見客人使用。職員未回應晚市禁堂食原因，着記者向傳訊部查詢。

大快活派員守門口為食客嘟碼或登記資料

另外於灣仔軒尼詩道和灣仔道大快活，各自都有一名員工站在門口，為客人登記資料或要求掃描安心出行二維碼，有婆婆不清楚要登記和掃描二維碼，嘆「咁麻煩嘅」，最終自行填資料。男職員要求記者登記時先說「我幫你寫個時間」，再稱「你聯絡電話我幫你寫」、「你個名寫埋我幫你寫」，記者問可不可以寫英文名，職員指「唔得㗎，中文，人哋一定要中文」。

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