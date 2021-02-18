去年獲欽點包攬全民檢測大茶飯、之後陸續加入各類群組武肺檢測服務的華大基因，被政府踢爆最近曾5日內驗出16次「假陽性」結果。華大提交報告稱，可能出現了三大錯誤，包括人為錯誤、試劑殘留或受污染，以及環境污染，但披露事件的食衞局沒有處分華大，僅要求對方跟進及改善，發言人更要代華大向受影響市民致歉。

食衞局表示，衞生署覆檢華大1月29日、2月1日及2月2日提交的初步陽性樣本時，發現有樣本呈陰性。由於受影響市民已被送往公立醫院，院方再為他們採集樣本測試，結果同樣呈陰性。

發言人指，5日內共有16宗「假陽性」結果，包括8宗於1月29日進行的教職員及學校宿舍員工特定群組檢測、4宗來自2月1日天水圍天恒邨恒樂樓的強制檢測行動、4宗來自地區流動採樣站及社區檢測中心樣本。有關市民經覆檢後已全部出院，無辜受影響的「密切接觸者」亦隨即離開。

稱2月4日起安排所有初步陽性樣本覆檢 無再發現假陽性

華大於2月11日向衞生署提交調查報告，認為可能出現人為原因、試劑殘留或污染，以及環境污染等三大錯誤，已作出糾正，並由2月4日起，安排所有初步陽性的樣本進行額外覆檢，自此沒再發現「假陽性」樣本。

政府聲稱十分重視事件，發言人更代華大基因向受影響市民致歉，但沒有提及任何處分或罰則，意味華大之後仍會繼續提供社區檢測和各類特定群組檢測行動。

華大基因回覆查詢時則表示，已就事件內部調查，防止事情再發生，發言人也向市民道歉。

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