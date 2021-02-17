食肆今起可重開晚市堂食及每枱4人，惟「放寬」的交換條件，是奉上顧客個人資料及員工兩周一檢報告。對於新規定存出賣私隱之嫌，有黃店餐廳企硬，自願放棄堂食甚至外賣生意，控訴新規定無助抗疫。有東主直言憂「俾人特別招呼」，被假客刻意留假資料設局陷害，又認為當局勢將「安心出行」蔓延所有起居地點，欷歔道：「當大家都習慣呢件事⋯⋯但我唔想慣呀！」食衞局連續實施晚市禁堂食達70日終放寬，除兩項新設限制外，更鬼祟加入最高14日停業的新罰則。

食衞局局長陳肇始表明，違規食肆負責人要負刑責。車仔麵黃店「壹碗壹碟」日前宣佈，繼續自12月起做法，暫停兩家分店堂食生意，負責人Teddy更強調絕不讓顧客踏入店門半步，只在店門以外地方經營外賣生意，迴避規定指「進入處所」就要留名的做法。

寧用生意換選擇自由

Teddy認為即使當局提供登記資料途徑，讓飲食業界復辦晚市，但直指「咁係折衷地去妥協呢件事，（我唔認為）因為我哋登記咗，而疫症或者我哋確診會少咗」。然而他認為一旦留下顧客個人資料，隨時須呈予當局檢閱，無疑是威脅顧客私隱。他說有熟客不介意登記姓名電話，但他指「如果我哋唔使你去做呢樣嘢，你哋都食到，我哋都可以勉強生存到。我情願用部份生意額去換取大家仲有選擇嘅自由」。

另一方面，他也憂慮黃店隨時「俾人特別招呼」，或有人刻意登記假資料，日後成為當局檢控的證據。

他續解釋，自去年12月起當局已強行要求全港食肆須張貼「安心出行」碼，當時起已一直「自閹」全日堂食，只做外賣生意，務求食客保障出入自由，因而蒸發了一半生意。對於新規定強制公眾使用，他不感意外，只料大眾在連月的「外賣疲勞」下，會難守出外晚膳一關，令其生意進一步下滑。他指顧客可於門外自行以平板電腦下單， 又花費心血設立網上訂購系統，讓食客在家落訂付款，到店馬上取餐，令接觸時間縮短至僅3、4秒。其品牌又變陣進駐市集和網店，調派抗拒兩周一檢的食肆員工負責，賣台灣製熟食包、本地文宣工藝品等，力保生計。

當局刊憲並落實新條文後，多家黃店得悉如不復辦晚市，可不跟隨最新限制，包括使用「安心出行」或登記顧客資料、員工兩周一檢等。「壹碗壹碟」亦在其社交平台發文，分享陸續加入拒做晚市堂食的餐廳。

面對無理不想習慣

日式居酒屋「燒房焗」更盡地一煲，即日起不做堂食也不做外賣。東主Bowie表示，居酒屋生意依靠食客杯接杯叫酒，平均消費300多元才能回本，但此生計早在晚市禁堂食令後「死咗㗎啦」，即使復辦晚市至晚上10時，「7點鐘收工嚟到，都已經要趕頭趕命食幾串嘢，都唔知開唔開支酒好。你就當我燒嘢食好Q慢嘅，你要趕頭趕命咁食，但我又唔可以趕頭趕命咁燒，咁樣大家都唔開心」，與昔日清晨6時才收舖根本無法比。

他更強調反對使用「安心出行」和登記個人資料，不是想逃避一項限制，而是想身體力行向威權的無理表態，欷歔嘆：「話就話6點後要做，但過咗一星期，就會全日都要做，之後搭小巴、巴士、地鐵，去街市，全部都會要做呢件事。當大家都習慣咗要做呢件事⋯⋯但我唔想慣呀！」

Bowie透露，近期周末午市生意每日平均賺不足1,000元已是有力證據，而居酒屋類餐點亦不適合作為外賣。他再指新規定要求多個行業打工仔兩周一檢，變相引起高風險感染，在生意無法復原下，「如果要我身邊同事去冒呢個險又有無必要呢？」

食衞局自去12月10日起實施長達70日的晚市禁堂食令，橫跨聖誕、新年等旺季。今日起終有條件下「放寬」相關限制，包括健身中心、按摩院、主題樂園等可以重開，但酒吧、卡啦OK則仍不准營業。食肆業者則在記錄食客資料或要求使用「安心出行」等措施後，可將堂食時間延長至晚上10時並可容許最多4人一枱。

新增條文又列明，無意復辦晚市者，須於店舖入口處張貼告示，顯示即日起至下月3日，提供堂食的時間只會「至每天下午5時59分為止，可同坐一桌的人數為不多於二人，以及其業務的有關資料（如店舖地址）」，否則會按特定違規情況判罰停業或「打回原形」3、7或14日，負責人更可被判罰5萬元及監禁半年。

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