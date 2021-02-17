牛年一到就「中頭獎」嘅公民黨資深大律師余若薇，因為戴住口罩同確診嘅港台髮型師接觸僅僅5分鐘，就要去酒店接受10日隔離，隔離首日仲要係情人節，一個人孤伶伶，會唔會寂寞？如果有乖孫就一定唔會，甚至係「天天有驚喜」噃。

大堆文件要睇唔怕悶

隔離中嘅余大狀，連日出po更新狀況，其實佢喺隔離第二日已經出過po，除咗話對未能代表壹傳媒創辦人黎智英嘅8.18非法集結案出庭好遺憾外，亦貼出外孫送上嘅字條同愛心餐，冧到爆咁暗示冇得乘機減肥。

第三日送暖嘅就係黨友譚文豪，身為黃店「一日三餐」老闆嘅譚文豪，做埋外賣仔親自送餐去酒店，余大狀fb留言：「點好意思要勞動譚老闆送餐？」，「一日三餐」則搞笑留言「使命必達」。

到噚日第四日嘞喎，仲有6日要捱，真係唔悶？余大狀就發文話，有啲人話呀，隔離期間會悶到發癲，但佢就覺得時間過得好快至真，甚至可以話係「唔夠用」，直言「天天有驚喜」，「有孫仔女countdown note，仲有案件新文件又一大快勞。點會悶？」原來佢除咗有堆案件文件要睇，孫仔孫女又送上倒數提示，一句句「dear婆婆、PorPor」、「I love you」、「I miss you」，再加上薑糖，點會唔甜到入心？

余大狀亦有報告健康情況，「一切正常」，大家可以放心。

李八方